Κορονοϊός - εμβόλια: Η AstraZeneca αποχώρησε από τις συνομιλίες με την Κομισιόν

Ψυχρός πόλεμος ανάμεσα στην ΕΕ και εταιρείες που παρασκευάζουν το εμβόλιο. Η άρνηση της AstraZeneca για διάλογο και η λύση που δίνει η Sanofi.

Η AstraZeneca αποσύρθηκε από τη σημερινή συζήτηση για τα εμβόλια, όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο ΑΜΠΕ.

Αυτή θα ήταν η τρίτη κατά σειρά συζήτηση προκειμένου να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με τις παραδόσεις προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η ΕΕ επιμένει στο να επιστρέψει η εταιρεία στις συνομιλίες έτσι ώστε να δώσει τις εξηγήσεις που έχουν ζητηθεί.

Την ίδια ώρα, η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi θα παραγάγει το εμβόλιο κατά της Covid-19 των ανταγωνιστών της Pfizer-BioNTech κατά το δεύτερο φετινό εξάμηνο, κάτι που γίνεται «για πρώτη φορά» στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, δήλωσε ο Ολιβιέ Μποζιγιό, επικεφαλής της εταιρίας στη Γαλλία, στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, υπεραμυνόμενος παράλληλα της στρατηγικής του ομίλου.

Η Sanofi ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί, αφού το είχε αποκαλύψει σε μια συνέντευξη χθες, Τρίτη, ότι θα δώσει στον αμερικανικό όμιλο Pfizer και στη γερμανική εταιρία βιοτεχνολογίας BioNTech πρόσβαση στις γραμμές παραγωγής της από το καλοκαίρι του 2021. Οι παραγωγοί του εγκεκριμένου κατά της Covid-19 εμβολίου συναντούν πράγματι δυσκολίες στην παραγωγή του σε πολύ μεγάλη κλίμακα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Sanofi "θα αναλάβει τα τελευταία στάδια της παρασκευής ώστε να παρασχεθούν περισσότερες από 125 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση", σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή. Η παραγωγή για έναν ανταγωνιστή "είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά", υπογράμμισε σήμερα ο Ολιβιέ Μποζιγιό μιλώντας στο RTL και πρόσθεσε πως "το διακύβευμα δεν είναι καθόλου οικονομικό, αλλά αφορά τη δυνατότητα διανομής τους το ταχύτερο δυνατό".

Ο Μποζιγιό υπεραμύνθηκε, εξάλλου, των στρατηγικών επιλογών της εταιρίας του, η οποία έχει επικριθεί έντονα για την καθυστέρηση στην παραγωγή του κυριότερου υποψήφιου εμβολίου της κατά του νέου κορονοϊού. "Η Moderna και η BioNTech έκαναν αυτή την επιλογή (της καινοτόμας τεχνολογίας του αγγελιαφόρου RNA), επειδή επίσης ήταν η μοναδική τεχνολογία που είχαν. Εμείς είχαμε πολλές επιλογές. Επιλέξαμε κάτι το οποίο θα ελέγχαμε", είπε, αναφερόμενος στο εμβόλιο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης το οποίο αναπτύσσει από κοινού με τη βρετανική GSK.

Όμως αυτό το εμβόλιο, που είχε αρχικά ανακοινωθεί για το καλοκαίρι του 2021, συνάντησε εμπόδια έπειτα από απογοητευτικές κλινικές δοκιμές. "Θα έρθει μέχρι το τέλος του έτους. Αναμένουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα", είπε ο Μποζιγιό. "Θα διερευνήσουμε επίσης την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αυτού στα νέα στελέχη" του ιού, διευκρίνισε.