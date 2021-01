Life

“The 2night Show” με καλεσμένους έκπληξη την Πέμπτη

Δύο επιτυχημένες κυρίες και ένας εξαιρετικός ηθοποιός βρίσκονται στο στούντιο και αποκαλύπτονται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Μάκη Παπαδημητρίου, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Μega «Σχεδόν Ενήλικες». Ο εξαιρετικός ηθοποιός, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του, εξηγεί γιατί δεν του αρέσει να μιλάει για τον εαυτό του και να δίνει συνεντεύξεις. Ποια είναι η γνώμη του για τα κοινωνικά δίκτυα; Τι λέει για τα δελτία ειδήσεων, αλλά και για την έλλειψη ελευθερίας της σύγχρονης εποχής; Τέλος, ο Μάκης Παπαδημητρίου λύνει, ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής, τον περίφημο κύβο του Ρούμπικ, σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα!

Η Τζένη Θεωνά έρχεται, με ανεβασμένη διάθεση, για να συναντήσει τον Γρήγορη. Η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρεται στο πώς συνδυάζει τη μητρότητα με την εργασία, καθώς φέτος πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Τα Καλύτερά Μας Χρόνια». Μεταξύ άλλων, εξηγεί πώς χτύπησε το πόδι της στη μηχανή του Δήμου Αναστασιάδη, και δηλώνει πως θα ήθελε μελλοντικά να ασχοληθεί ξανά με την παρουσίαση. Τέλος, βάζει τα περίφημα ακουστικά και οι απαντήσεις που δίνει στον Γρηγόρη είναι απολαυστικές!!!

Στην παρέα του «The 2Night Show» και η Κατερίνα Στανίση. Η δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια μιλάει για τα πρώτα της βήματα στο πάλκο και για τις συνεργασίες της με τα μεγαλύτερα ονόματα του πενταγράμμου. Επίσης, περιγράφει άγνωστες ιστορίες από τα καμαρίνια και αναφέρεται σε έρωτες, αγάπες, φιλίες, αλλά και στη μοναξιά που έγινε τελικά μοιραία επιλογή. Η Κατερίνα Στανίση, μια γυναίκα «χορτασμένη» από τη ζωή, δε διστάζει να μιλήσει για όλους και για όλα.

