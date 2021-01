Life

Γιώργος Κιμούλης: “βροχή” οι καταγγελίες μετά τις αποκαλύψεις από τη Ζέτα Δούκα

Για το θέμα πήρε θέση ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών. Ποιες ηθοποιοί τον κατηγορούν για προσβλητική συμπεριφορά. Ποιοι τάσσονται στο πλευρό της Ζέτας Δούκα.

Τεράστιες διαστάσεις έλαβε το θέμα του Γιώργου Κιμούλη, μετά τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα για λεκτική βία που δέχθηκε από τον ηθοποιό σε παλαιότερη παράστασή τους.

Για το θέμα μάλιστα πήρε θέση και ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες σωματειακές διαδικασίες και σε γενικότερη δράση και πρωτοβουλίες για το ζήτημα, μετά και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή.

Ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη τάσσονται υπέρ της Ζέτας Δούκας, ενώ υπάρχουν και νέες καταγγελίες για τη συμπεριφορά του σε βάρος συναδέλφων του.





Υπέρ της Ζέτας Δούκα τάσσεται ο ηθοποιός Νίκος Ψαρράς σχετικά με όσα εξομολογήθηκε ότι βίωσε κατά τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κιμούλη. Με μια ανάρτησή του στο Instagram δηλώνει ότι αισθάνεται υπερήφανος για εκείνη, με την οποία μάλιστα βρέθηκε στην ίδια σκηνή, καθώς ήταν μέλος του θιάσου όπου διαδραματίστηκαν τα όσα υποστηρίζει η θοποιός.

Παράλληλα, μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο Νίκος Ψαρράς αλλά και η Δώρα Χρυσικού εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση και ενημέρωσαν πως στέκονται στο πλευρό της Ζέτας Δούκα.

«Ακούσαμε με προσοχή όσα κατέθεσε δημόσια η συνάδελφός μας Ζέτα Δούκα περιγράφοντας την οδυνηρή εμπειρία της και τα όσα υπέστη από συγκεκριμένο άνθρωπο του θεάτρου κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης “Closer” στην οποία συμμετείχαμε κι εμείς. Δυστυχώς ήμασταν μπροστά σε πολλά από τα περιστατικά που ανέφερε. Από το βάθος της καρδιάς μας εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τη Ζέτα και την συγχαίρουμε για το θάρρος της. Τέλος είμαστε πρόθυμοι να καταθέσουμε στις αρμόδιες αρχές οποτεδήποτε κληθούμε. Νίκος Ψαρράς – Δώρα Χρυσικού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ρώμας: Είμαι υπέρ της Ζέτας και κάθε Ζέτας

Από πλευράς του ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως η Ζέτα Δούκα του είχε μιλήσει στο παρελθόν για το περιστατικό με τον Γιώργο Κιμούλη.

«Τη Ζέτα την υπερσυμπαθώ, είχαμε μια θαυμάσια σχέση. Κάποια μέρα που τη γύρισα με το αυτοκίνητο μου είπε ευχαριστώ για τις συνθήκες εργασίες. Σε ανύποπτο χρόνο μου ανέφερε το συμβάν με τον Κιμούλη, αυτή η κακοποίηση η λεκτική. Το ήξερα και ομολογώ ότι δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Συμβούλευσα τη Ζέτα να το ξεπεράσει με κάθε τρόπο αν είναι κάτι που τη στοιχειώνει. Είμαι υπέρ της Ζέτας και κάθε Ζέτας. Αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν δυστυχώς σε όλους τους εργασιακούς χώρους και στην πολιτική. Έχω δουλέψει με τον Κιμούλη μια φορά όταν ήμουν πιο νέος κι έχω καλή σχέση», είπε ο Χάρης Ρώμας.

Κιμούλης: Στηρίζω όσους έχουν δεχθεί βία

“Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Έχω δώσει ήδη εντολή να κινηθεί η δικηγόρος μου, με αγωγή και μήνυση. Θεωρώ αδιανόητο να εξισώνεται η πράξη της κ. Μπεκατώρου με προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι συνάδελφοι με άλλους συναδέλφους. Στηρίζω με ότι έχω και δεν έχω όσες γυναίκες ή και όσους άνδρες έχουν δεχθεί βία, ψυχολογική, λεκτική κτλ.” δήλωσε από πλευράς του ο Γιώργος Κιμούλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Κραουνάκης: δε θυμάμαι ποτέ μα ποτέ περιστατικά βίας και κακεντρέχειας

Ανοιχτά υπέρ του Γιώργου Κιμούλη τάχθηκε πάντως, με ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, αναφέροντας πως οι δυο τους είναι φίλοι περίπου 50 χρόνια και δεν θυμάται ποτέ μα ποτέ περιστατικά βίας και κακεντρέχειας.

Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του αναφέρει:

“Μέσα στην κτηνώδη βία της καθημερινής μας ανασφάλειας, καλό είναι όλοι προτού ταΐσουμε την αδηφάγα τηλεοπτική βία να κοιτάξουμε με τα ελαττώματα και τα μεγάλα του προτερήματα οποιονδήποτε καλλιτέχνη, μας αρέσει δε μας αρέσει. Στα 50 περίπου χρόνια που είμαι φίλος με τον Γιώργο Κιμούλη, παιδιόθεν, και δυο αντίθετοι χαρακτήρες, σαφώς.... δε θυμάμαι ποτέ μα ποτέ περιστατικά βίας και κακεντρέχειας. Δύσκολες ώρες ναι, αναζητήσεις επίπονες ναι. Σημεία διαφωνίας πολλά. Σημεία εκκίνησης χαράς πολλά. Γενναιοδωρία και συνύπαρξη. Περιπέτεια και αγωνία πολλές φορές. Τσαντίλες και καμώματα αλλά και χιούμορ. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να έχει άλλη γνώμη, άλλες εμπειρίες, αλλά σκοτάδια, αλλά φώτα, άλλες παραμέτρους, αλλά παράπονα, αλλά την ώρα που σηκώνεται ένας αέρας να τον σκίσει όπως πιο παλιά με τα χρέη του, με πιάνει αφόρητη στεναχώρια. Λυπάμαι πολύ την ώρα που βασανίζεται το σπίτι μας, η καθημερινότητά μας, να βγαίνουν μαχαίρια. Κατανοώ τα πάντα. Το ταλέντο είναι δώρο, δεν είναι εξουσία. Οι καλλιτέχνες όλοι ανεξαιρέτως, παλιάτσοι, μουζικάντες, ζωγράφοι, μικροί μεγάλοι, ασήμαντοι και τεράστιοι, είμαστε όλοι όντα φωτεινά, μετέωρα σε ένα σκοτεινό σύμπαν. Τα λέω αυτά γιατί στις δύσκολες ώρες πάνω στη δουλειά μας την ώρα που φεύγουνε μαχαίρια και γιατρεύονται πληγές κάποιος ,όποιος να ναι, ακόμα και το παιδί που φέρνει τους καφέδες. Μπορεί να κρατήσει το ζύγι. Αυτό έχει σημασία. Κάποιος να κρατήσει το ζύγι”.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η απάντηση της στον Γιώργο Κιμούλη

Το δικό της σχόλιο έκανε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μετά την αποκάλυψη της Ζέτας Δούκα για τη λεκτική και σωματική βία που υπέστη όπως κατήγγειλε από τον Γιώργο Κιμούλη. Με ένα story της στο instagram, η αγαπημένη ερμηνεύτρια σχολίασε: «''Είναι της μόδας οι καταγγελίες τύπου Μπεκατώτου'' δήλωσε ο κ. Κιμούλης. Της μόδας. Τύπου Μπεκατώρου. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Τα είπε όλα ξεκάθαρα. Έμεινα άναυδη με τον κ.(;) Κιμούλη».

Ρουμελιώτη: έκανα ενέσεις κορτιζόνης για να μπορώ να παίξω μαζί του

Την ίδια ώρα πάντως έρχονται στο φως της δημοσιότητας και άλλες καταγγελίες από ηθοποιούς για τη συμπεριφορά του Γιώργου Κιμούλη.

Σειρά πήρε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η οποία μιλώντας στο Mega τόνισε: “Έκανα καθημερινά ενέσεις κορτιζόνης για να μπορώ να παίξω στην παράσταση. Με κακοποίησε ψυχολογικά ο Γιώργος Κιμούλης. Την ώρα που έπαιζα με έβριζε χυδαία. Ήμουν πάνω στη σκηνή προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου κι εκείνος ερχόταν από πίσω που και δεν μπορώ να πω στον αέρα όλα αυτά που άκουγα στον εαυτό μου. Μίλησα από την πρώτη στιγμή με το που τελείωσα αυτή τη συνεργασία. Πήγα να προστατέψω τους ανθρώπους στο χώρο μου. Τον ρώτησα γιατί τα κάνει όλα αυτά ενώ εκείνος με είχε επιλέξει. Ήταν η πρώτη φορά που δεν κατάφερα να βγάλω τη σεζόν. Αναγκάστηκα να κλείσω το θέατρο. Στο διάλειμμα από τον φόβο μου κρυβόμουν στην τουαλέτα. Δεν με ενδιαφέρει αν μου κάνει μήνυση ο Γιώργος Κιμούλη. Να κάνει ότι θέλει, ας με πάει στα δικαστήρια. Είναι αλήθεια όλα αυτά».

Φαίη Ξυλά: η χειρότερη συνεργασία μου...

Για την πιο δύσκολη συνεργασία της καριέρας της μίλησε η Φαίη Ξυλά. Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε στα δύο θεατρικά έργα που έπαιξε με τον Γιώργο Κιμούλη. «Ήταν από τις πιο δύσκολες ίσως η χειρότερη συνεργασία μου αυτή με τον Γιώργο Κιμούλη. Από εκεί και πέρα έβαλα τα όρια μου με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεργασία χωρίς καμία επαφή, που δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Διεκπεραιώθηκε η συνεργασία, πολύ δύσκολα και ψυχοφθόρα γιατί δεν είναι ευχάριστες αυτές οι είδους οι συνεργασίες. Θεωρώ απαράδεκτο ο οποιοσδήποτε να εκμεταλλεύεται τη θέση του ως σκηνοθέτης ή ως θιασάρχης. Αν η κοπέλα δέχτηκε σωματική ή λεκτική βία ή όλα αυτά που περιγράφει είναι καταδικαστέο. Εμείς με τον Γιώργο Κιμούλη είχαμε άλλα ζητήματα που αν τα πω μειώνουμε το περιστατικό», είπε η Φαίη Ξυλά.

Γερονικολού: σε συγχωρώ που με πλήγωσες...

Ανάμεσα σε πολλούς και η Κατερίνα Γερονικολού η οποία πήρε θέση δίπλα στην Ζέτα Δούκα, μέσα από μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ένα συγκλονιστικό μακροσκελές κείμενο που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Φοβόμουν κι εγώ να μιλήσω, γιατί κάποια στιγμή τα περιοδικά μας είχαν ονομάσει ζευγάρι και θα έλεγαν όλοι ότι αυτά είναι τα λόγια μιας «πικραμένης». Πικραμένη βέβαια είμαι. Όχι από κάποια υποτιθεμένη σχέση μας. Ούτε από κάποιου είδους σεξουαλική παρενόχληση. Τίποτε από τα δυο δε συνέβησαν. Πικραίνομαι που δεν κατονομάζουμε τον εργασιακό εκφοβισμό. Που αποθεώνουμε κακόβουλους θνητούς. Που επιτρέπουμε συμπεριφορές που πληγώνουν την αξιοπρέπεια μας. Την ψυχούλα μας. Με καθαρή συνείδηση, σε συγχωρώ που με πλήγωσες. Αλλά όσο περνάει από το χέρι μου δε θα επιτρέψω να το ξανακάνεις εσύ ούτε κάνεις άλλος. Ζέτα Δούκα, σε ευχαριστώ που μου έδωσες το θάρρος και μου έδειξες τον τρόπο. Μου θύμισες εικόνες που ήθελα να ξεχάσω. Μου έσφιξες την καρδιά. Λυπάμαι για όσα σου συνέβησαν... λυπάμαι και για μένα. Ως εδώ όμως.

Ταβουλάρη: Ο Κιμούλης με έφτασε στο σημείο να πάρω χάπια

Ακόμη μια ηθοποιός υποστηρίζει είχε μία τραυματική εμπειρία με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη. Η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram περιέγραψε την συμπεριφορά που είχε απέναντί της ο Γιώργος Κιμούλης στις πρόβες, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχε αναγκαστεί να πάρει μέχρι και χάπια για να μπορέσει να αντέξει την πίεση.

Ντενίση: δεν έπεσα από τα σύννεφα

«Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Μέσα στο θέατρο ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι εύκολοι, οι αγαπημένοι των ηθοποιών. Και ποιοι είναι οι δύσκολοι. Η πρώτη απάντηση που θα δώσω είναι ότι αν κοιτάξεις τους θιάσους, όπου δεις και πηγαίνουν όλοι οι ηθοποιοί, σημαίνει ότι υπάρχει καλή σχέση. Ο Γιώργος είναι ένας δύσκολος θιασάρχης. Εγώ προσωπικά έχω καλή σχέση με τον Γιώργο. Δεν έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Δεν τον ξέρω πως λειτουργεί με τους συνεργάτες του. Αυτό που ξέρω είναι τις κοπέλες. Η Γερονικολού είναι μαζί μου 10 χρόνια. Είναι παιδί μου, είναι τέλειος συνεργάτης. Τη Ζέτα την ξέρω και την εκτιμώ πάρα πολύ. Δε πιστεύω ότι καμία γυναίκα βγαίνει και λέει ψέματα που θίγουν και την ίδια. Καμία δε θα το κάνει. Ποια ηθοποιός θα βγει να πει ότι την κλώτσησαν; » είπε από πλευράς της η Μιμή Ντενίση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής με αφορμή τα όσα κατήγγειλε η Ζέτα Δούκα για τον Γιώργιο Κιμούλη.

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά - καταγγλεία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου που περιγράφει περιστατικό με ηθοποιό επί σκηνής σε αυτοσχεδιασμό καθ΄ υπόδεικξη του σκηνοθέτη, ο οποίος εκείνη την στιγμή αυτοικανοποιείτο!

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Ηθοποιών:

Έχοντας λάβει υπόψιν τις σοβαρότατες καταγγελίες που έχουν γίνει από το μέλος μας Ζέτα Δούκα και των συναδέλφων που ακολούθησαν εναντίον του έτερου μέλους μας Γιώργου Κιμούλη, σας ενημερώνουμε πως το #ΣΕΗ, αφού τηρήσει ως θεσμικό όργανο τις προβλεπόμενες σωματειακές διαδικασίες, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση τόσο για το θέμα αυτό καθαυτό, όσο και για τη γενικότερη δράση & τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για το ζήτημα, μετά και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτήν την Παρασκευή 29/01/2020. Ως τότε, δημοσιεύουμε το ψήφισμα στήριξης στη Σοφία Μπεκατώρου που το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ήδη ετοιμάσει (την περασμένη Κυριακή) και δηλώνουμε την στήριξή μας σε όλα τα μέλη, αλλά και κάθε έναν άνθρωπο που σπάει την σιωπή.





Το ψήφισμα για τη Σοφία Μπεκατώρου:

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη κι αμέριστη συμπαράστασή µας στην ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου που κατήγγειλε τη σεξουαλική βία που δέχτηκε η ίδια στα 21 της χρόνια. Χαιρετίζουμε, ακόμη, τις γυναίκες και άλλα άτομα, που προσέθεσαν τις φωνές τους και τις μαρτυρίες τους σε αυτή της Σοφίας Μπεκατώρου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως δεν πρόκειται, δυστυχώς, για µεµονωµένα περιστατικά, κι ούτε για ένα φαινόμενο που αφορά μόνο τον χώρο του αθλητισμού αλλά κάθε κλάδο, κοινότητα και χώρα παγκοσμίως.

Το κίνημα μαρτυριών και καταγγελιών που ακολούθησε κι ακόμη ξεδιπλώνεται σκιαγραφεί το φαινόμενο της σεξουαλικής κι έμφυλης βίας στην πραγματική του διάσταση: ως κάτι δηλαδή που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και των σχέσεών μας, επιβαρύνοντας τις γυναίκες κι όποιο άτομο διαφέρει των κανονιστικών προτύπων φύλου και σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική βία δεν είναι κάτι το κατ'εξαίρεσιν, έξω και μακριά, από εμάς. Αρκεί να μιλήσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τις συνεργάτιδες, τις φίλες και τις μητέρες μας, και κάθε άτομο που ζει μέσα σε αυτό το πλέγμα σεξουαλικής βίας για να συνειδητοποιήσουμε πόσο κοντά μας είναι το πρόβλημα. Να τις πιστέψουμε. Να δούμε, με ειλικρίνεια και με μία διάθεση αυτοκριτικής, τι συμβαίνει, τι έχουμε μάθει λάθος και πώς να το αντιστρέψουμε. Να δούμε πως, αν και η πατριαρχία και η κουλτούρα του βιασμού βάλλει κάποια σώματα περισσότερο από άλλα, δυνάμει, μας απειλεί όλες/όλους.

Εκφράζουμε ακόμη την αλληλεγγύη μας σε κάθε άτομο που έχει βιώσει έμφυλη, σεξουαλική ή άλλη βία - είτε έχει μιλήσει για αυτήν, είτε όχι. Οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα που έχουν βιώσει τέτοιου είδους βία αποφασίζουν να μιλήσουν ή όχι, πότε αποφασίζουν να μιλήσουν και που, είναι απολύτως κατανοητοί. Συχνά τα θύματα έρχονται αντιμέτωπα με έναν νέο κύκλο βίας, δυσπιστίας, αμφισβήτησης και εκ νέου τραυματισμού, και αντί να βρουν δικαίωση και υποστήριξη, κινδυνεύουν να “τιμωρηθούν” με σοβαρές επιπτώσεις όπως την απώλεια της εργασίας τους όταν η παρενόχληση/βιασμός έγινε σε επαγγελματικό πλαίσιο, τη δυσκολία να συνεχίσουν τις σπουδές τους όταν έγινε σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, κ.ο.κ. Τα άτομα που μιλάνε για τη βία που έχουν δεχτεί, κι ειδικά όταν αυτή η βία είναι έμφυλη και σεξουαλική, αντιμετωπίζουν ένα φάσμα αρνητικών αντιδράσεων, ξεκινώντας από την πλήρη απάθεια και την αμηχανία μέχρι τη “δολοφονία χαρακτήρα”.

Ως οργανωμένες συλλογικότητες εκπροσώπησης και διεκδίκησης, αναγνωρίζουμε το χρέος μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου τα θύματα θα νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν και να καταγγείλουν την έμφυλη βία, και κάθε μορφή βίας, να εξασφαλίσουμε την προστασία τους και τους μηχανισμούς υποστήριξης και δικαίωσής τους με κάθε δυνατό τρόπο. Η ταξική διάσταση του φαινομένου δε μας διαφεύγει, καθώς η έντονη εμπορευματοποίηση των ζωών μας και η εντατικοποίηση της εργασίας σε επισφαλείς συνθήκες, όπως αυτές των αθλητριών της πρώτης γραμμής, ή στο δικό μας κλάδο, εντείνει τις σχέσεις εξουσίας και τις ανισότητες μεταξύ των “ισχυρών παραγόντων” και των ευάλωτων ατόμων - των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, και κάθε άλλου ατόμου διπλά και πολλαπλά ευάλωτου σε κατάχρηση εξουσίας. Οι πιέσεις των “ισχυρών ανθρώπων” που “λύνουν και δένουν”, οι εκβιασμοί των µεγαλοπαραγόντων στον αθλητισμό, στον πολιτισμό ή αλλού, η απειλή της απόλυσης και της ανεργίας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το πλέγμα εξουσιών μέσα στο οποίο κινούμαστε. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, οι γυναίκες κι άλλα ευάλωτα άτομα αναγκάζονται συχνά να µένουν σιωπηλές, να ψάχνουν για ατομική αντιμετώπιση ενός τέτοιου συλλογικού προβλήματος.

Τονίζουμε ακόμη πως μία ευρύτερη κουλτούρα παραβίασης δε βάλλει μόνο τις γυναίκες και τα άλλα προφανή θύματα της πατριαρχίας, αλλά τροφοδοτεί και άλλες εξουσίες, όταν το κράτος, ο καπιταλισμός και κάθε εξουσία επωφελείται από την απουσία αυτονομίας, κι αυτοδιάθεσης των σωμάτων μας. Όσο οι προσωπικές κι επαγγελματικές μας σχέσεις δηλητηριάζονται υπό την απειλή και την πραγματικότητα της παραβίασης, τόσο κανονικοποιούνται και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις εξουσίας. Μέσα από τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη υψώνουμε ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε γυναίκα και άλλο άτομο που έχει υποστεί κακοποίηση. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ισότητα και την ασφαλή πρόσβαση των γυναικών και κάθε ατόμου στη µόρφωση, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και παντού