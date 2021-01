Πολιτική

ΚΝΕ: που είναι ο Παππάς; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΚΝΕ διαμαρτύρεται για την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και το νέο δόγμα της ΕΛΑΣ για τις συναθροίσεις, με ακόμη ένα σκωπτικό βίντεο.

«Επιστρατεύοντας» την περίπτωση του Χρήστου Παππά, ο οποίος είναι φυγόποινος, η ΚΝΕ επιτίθεται στην Κυβέρνηση για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά και το νέο δόγμα για τις συναθροίσεις.

Μαζί με το σχετικό βίντεο, αναφέρονται και τα εξής: Αντί η κυβέρνηση να δίνει 30 εκατ. ευρώ για ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, να απαγορεύει τις συναθροίσεις και να εντείνει την καταστολή στον λαό και τη νέα γενιά, που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματά τους στην υγεία και τη μόρφωση, μήπως καλύτερα να βάλει τους ειδικούς φρουρούς να βρουν πού κρύβονται οι εγκληματίες-ναζί της Χρυσής Αυγής;;; Λέμε τώρα...