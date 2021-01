Πολιτική

Εμβόλια - ΣΥΡΙΖΑ: ο Μητσοτάκης να πάρει πρωτοβουλία για τις πατέντες

"Πυρά" προς το Μαξίμου εξαπολύει η Κουμουνδούρου, με αφορμή την διαμάχη της Κομισιόν με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

“Ο κ. Μητσοτάκης χλεύασε την πρόταση πολλών επιστημόνων που επανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με τις πατέντες των εμβολίων. Μία πρόταση που θα σήμαινε την μαζική και γρήγορη παραγωγή τους”, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.

“Οι σημερινές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια αδράνειας. Το εμβόλιο δεν μπορεί να αποτελεί ένα πεδίο κερδοσκοπίας. Ο κ. Μητσοτάκης ευθύνεται για το σημερινό αδιέξοδο. Τον καλούμε σήμερα κιόλας να αναλάβει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άρση στις πατέντες των εμβολίων”., κατέληξε ο κ. Ηλιόπουλος

Όλα αυτά, ενώ μαίνεται ο "πόλεμος" της Κομισιόν με τις φαρμακευτικές εταιρείες για την παράδοση των εμβολίων και την αθέτηση υποσχέσεων.

Απάντηση Ταραντίλη στον ΣΥΡΖΑ

Σε ανακοινωση του, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, αναφέρει "Είναι πραγματικά λυπηρό που η αξιωματική αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται τα ίδια τα γεγονότα και προκαλεί την κοινή λογική.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ για οποιοδήποτε πρόβλημα φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην αρχή έφταιγε για τις συνέπειες της πανδημίας. Στη συνέχεια για τις οικονομικές επιπτώσεις της και την ύφεση σε όλη την ευρωζώνη. Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φταίει επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες εμβολίων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή!





Είναι καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να επιτίθεται στην ίδια του τη χώρα. Επιτέλους, έχει το δικαίωμα να ζει στον δικό του κόσμο. Δεν έχει, όμως, το δικαίωμα να αγνοεί τί συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Και μπορεί να έχει τη δική του θέση, όχι, όμως και τη δική του πραγματικότητα".

Κατρούγκαλος: το Συμβούλιο της Ευρώπης στηρίζει την πρόταση Τσίπρα

Εν τω μεταξύ, ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, αναφέρει σε δήλωση του «Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρουσία του Γ. Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, υπερψήφισε σχεδόν ομόφωνα (115 υπέρ, 2 κατά) σχέδιο απόφασης για τον εμβολιασμό κατά του ιού Covid-19 με τίτλο: «Εμβόλια Covid-19: ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα». Υιοθέτησε επίσης με μεγάλη πλειοψηφία(72 υπέρ-16 κατά) τροπολογία της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μετά από πρωτοβουλία μας, η οποία ζητά από το Συμβούλιο της Ευρώπης να υιοθετήσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αντιμετωπιστούν τα εμβόλια κατά του Covid-19 ως δημόσιο αγαθό. Σύμφωνα με την τροπολογία, «οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη θα πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τους περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας από τις πατέντες των εμβολίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γενικευμένη παραγωγή και διανομή των εμβολίων σε όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες.»

Η επικαιρότητα της πρότασης αναδεικνύεται και από την πρόσφατη υπαναχώρηση των πολυεθνικών εταιριών από τις δεσμεύσεις τους για μαζικές παραδόσεις των εμβολίων. Μία άλλη πτυχή του προβλήματος είναι η ανάγκη να εξασφαλιστεί πρόσβαση στα εμβόλια όχι μόνον στις χώρες της ΕΕ αλλά και στις γειτονικές χώρες, όπως αυτές των Δυτικών Βαλκανίων. Και τούτο τόσο για προφανείς ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και για να περιοριστεί ο κίνδυνος εστιών μετάδοσης του ιού.

Η Συνέλευση αποδέχθηκε με επίσης μεγάλη πλειοψηφία (99-10) την πρόταση Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελεύθερων (ALDE) να απορριφθεί κάθε ιδέα για μη αποκλειστικά ιατρική χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, όπως προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Καλεί κράτη και ΕΕ «να (το) χρησιμοποιούν μόνο για τον καθορισμένο σκοπό παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών", βάσει του εξής σκεπτικού: «Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «διαβατήριο εμβολιασμού» (στα σύνορα, στις αεροπορικές πτήσεις ή για πρόσβαση σε υπηρεσίες). Τέτοια χρήση θα ήταν αντιεπιστημονική, ελλείψει δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων ως προς τη μεταδοτικότητα, τη διάρκεια οποιασδήποτε αποκτηθείσας ανοσίας, καθώς και το ποσοστό «αποτυχίας» παραγωγής ανοσίας λόγω νέων μεταλλάξεων, ιικού φορτίου και καθυστερημένων δεύτερων δόσεων . Παρόμοια χρήση θα δημιουργούσε επίσης προβλήματα απορρήτου και, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη διαθεσιμότητα των εμβολίων, μπορεί να διαιωνίσει και να ενισχύσει τις πρακτικές αποκλεισμού και διακρίσεων.» Υπέρ της φύσης του εμβολίου ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού και κατά της χρήσης του πιστοποιητικού εμβολιασμού, κατά την πρόταση Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της τις αποφάσεις αυτές και να προσαρμόσει ανάλογα την πολιτική της».