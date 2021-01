Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μαδρίτη: αναστέλλονται οι εμβολιασμοί γιατί τελειώνουν οι δόσεις

Η αναστολή των εμβολιασμών θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Πόσοι πολίτες έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής.

Οι υγειονομικές αρχές της Μαδρίτης ανέστειλαν τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 αυτή και την ερχόμενη εβδομάδα καθώς τελειώνουν οι δόσεις που έχουν στη διάθεσή τους, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ιγνάθιο Αγουάδο.

Η περιφέρεια σταμάτησε τους νέους εμβολιασμούς ώστε να χρησιμοποιήσει τις λίγες δόσεις που έχει ακόμη για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης σε όσους έχουν λάβει την πρώτη, δήλωσε ο Αγουάδο στους δημοσιογράφους.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης έχει εμβολιάσει ήδη 180.000 ανθρώπους αφότου ξεκίνησε η εμβολιαστική εκστρατεία, είπε.

"Δυστυχώς, όπως υποψιαζόμαστε ο ρυθμός παραλαβών έχει διακοπεί", είπε.

Η Ισπανία έχει χορηγήσει λίγο πάνω από 1,3 εκατ. δόσεις σε ομάδες προτεραιότητας όπως ένοικοι οίκων ευγηρίας και υγειονομικοί πρώτης γραμμής, περίπου το 10% των οποίων έχουν λάβει ήδη και τη δεύτερη δόση.

Στη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να εμβολιάσει περίπου 2,5 εκατ. ανθρώπους έως τα τέλη Φεβρουαρίου.