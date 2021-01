Κοινωνία

Δεύτερο “πάρκο τσέπης” στην Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διεθνείς πρακτικές χωρίς κόστος για τους Αθηναίους, κάνει λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης

Η Αθήνα, όπως πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, «υποφέρει» από την έλλειψη δημόσιου-ελεύθερου χώρου. Η δόμηση των προηγούμενων δεκαετιών και οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην πόλη, προκάλεσαν «ασφυξία» που απλώθηκε, πέρα από το κέντρο, σε πολλές γειτονιές.

Το πρόβλημα στην πόλη δεν εντοπίζεται μόνο στην έλλειψη των ανοιχτών χώρων αλλά και στην εγκατάλειψη πολλών υφιστάμενων. Έτσι, το στοίχημα για τον Δήμο Αθηναίων είναι διπλό. Από τη μία πλευρά η αναγέννηση και η φροντίδα των χώρων που έχουν αφεθεί εδώ και πολλά χρόνια στην τύχη τους και από την άλλη, η δημιουργία και η αξιοποίηση δημόσιου χώρου.

Σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων παραδίδει το δεύτερο «πάρκο τσέπης» στους κατοίκους του Κολωνού, έπειτα από το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Κυψέλη. Είναι μία από αυτές τις μικρές οάσεις πρασίνου στην καρδιά της γειτονιάς, που δημιουργούνται στην Αθήνα, στα πρότυπα των πόλεων όπου η ύπαρξή τους, άλλαξε τη φυσιογνωμία ολόκληρων περιοχών αλλά και επηρέασε θετικά την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Δεν είναι τυχαίο ότι επιστήμονες από όλο τον κόσμο με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή και τη δόμηση, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, δείχνοντας παράλληλα τον δρόμο των πάρκων τσέπης, ως ουσιαστική λύση που αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα της πόλης σε πολλούς τομείς.

Ήδη στην Αμερική αλλά και την Μ.Βρετανία, τα «πάρκα τσέπης» θεωρούνται εργαλεία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την καταπολέμηση της απομόνωσης που επικρατεί στις πυκνοκατοικημένες πόλεις και, κυρίως, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτές τις πρακτικές υιοθετεί και η Αθήνα, που δρομολογεί την δημιουργία αυτών των πρότυπων πάρκων σε πολλές γωνιές της πόλης και μάλιστα, χωρίς κόστος για τους Αθηναίους. Το πάρκο στον Κολωνό, όπως και το πάρκο της Κυψέλης, κατασκευάστηκαν με το κόστος που ανέλαβαν επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου», στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους. Είναι το πρόγραμμα που έγινε θεσμός για την πόλη και επιτρέπει στους φορείς, τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να χορηγούν σχέδια και τέτοιας μορφής παρεμβάσεις του δήμου.

Το νέο «πάρκο τσέπης» βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κιλκίς και Αλαμάνας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος και τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκε. Δάπεδο και πεζοδρόμιο από ειδικό, φιλικό προς το περιβάλλον, σκυρόδεμα, καθιστικά από ανακυκλωμένη ξυλεία, πυκνοφυτεμένα αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα αλλά και υπεδάφιο αρδευτικό σύστημα για το πότισμα των φυτών.

Φωτίζεται αυτόνομα από φωτοβολταϊκό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας, που περιλαμβάνει και ψηφιακό πίνακα με πληροφορίες για τη θερμοκρασία, την υγρασία κι άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του δεύτερου «πάρκου τσέπης» στον Κολωνό, που δημιουργήθηκε με την συμμετοχή και τη δωρεά του Ομίλου «ΗΡΑΚΛΗΣ» στο «Υιοθέτησε την πόλη σου», ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της δημιουργίας τέτοιων πάρκων και τόνισε τη ιδιαίτερη σημασία της υλοποίησής τους χωρίς κόστος για τους Αθηναίους.

«Υπάρχουν λύσεις για να βγούμε από το περιβαλλοντικό τέλμα που έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες στις γειτονιές. Υπάρχουν λύσεις για να ενεργοποιηθεί και πάλι η κοινωνία της γειτονιάς. Τα «πάρκα τσέπης» είναι μία τέτοια ουσιαστική λύση. Γιατί εκεί που υπήρχαν σκουπίδια, σκοτάδι, παραβατικότητα, δίνουν ζωή. Η Αθήνα δεν κυνηγά πλέον τις εξελίξεις. Έχει μπει στην τροχιά να δημιουργεί συνθήκες ζωής σε όλη την πόλη. Με πράσινο, φως και καθαριότητα. Και είναι σημαντικό ότι τα «πάρκα τσέπης», που αποτελούν διεθνή πρακτική, κατασκευάζονται χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες, γιατί ενεργοποιούν και τον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει αναλαμβάνοντας μέρος της κοινωνικής ευθύνης. Όπως έκανε στο συγκεκριμένο πάρκο ο Όμιλος «ΗΡΑΚΛΗΣ» που τον ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και τους φορείς που δείχνουν ότι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούμε να συνεργαστούμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας στην πόλη, μέσω αυτού του «Υιοθέτησε την πόλη σου» είπε ο κ.Μπακογιάννης, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου «ΗΡΑΚΛΗΣ» Δημήτρης Χανής δήλωσε:

«Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ υπηρετούμε με συνέπεια τις αρχές της αειφορίας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με όραμα να κάνουμε πραγματικότητα την μετάβαση σε πιο αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαμε παρά να ανταποκριθούμε άμεσα και με μεγάλη χαρά στο κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων να αναβαθμίσουμε από κοινού την πόλη μας μέσα από σημαντικές παρεμβάσεις σε τομείς, όπως το πράσινο και η βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, που αφουγκράζεται τις ανάγκες των κατοίκων, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για πιο «πράσινες», καθαρές και αειφόρες πόλεις».





Gallery