Κοινωνία

“Norman Atlantic”: Ένοχοι πέντε από τους κατηγορούμενους για την φωτιά

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά για τους κατηγορούμενους και οι ποινές που επιβλήθηκαν. Ανάλογο δικαστήριο γίνεται και στην Ιταλία.

Την ενοχή των 5 κατηγορουμένων από τους συνολικά 11, για τη πολύνεκρη φωτιά που είχε εκδηλωθεί τα ξημερώματα της 28/12/2014 από άγνωστη αιτία, στο γκαράζ του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου «Norman Atlantic» με ιταλική σημαία ανοιχτά της Αδριατικής, αποφάσισε το Πρωτοδικείο Πειραιά.

Καταδικάστηκαν οι δύο νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΝΕΚ καθώς και τρία μέλη του πληρώματος/υπάλληλοι της εταιρείας. Το δικαστήριο μετά από συγχωνεύσεις επέβαλε συνολική ποινή πέντε ετών στον καθένα, μετατρέψιμων σε 20 ευρώ την ημέρα για τους εκπροσώπους της ΑΝΕΚ, 10 ευρώ για τα δύο μέλη του πληρώματος και 5 ευρώ την ημέρα στον τρίτο που ήταν κατώτερο πλήρωμα. Η απόφαση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκασή της από το εφετείο.

Ανάλογο δικαστήριο γίνεται και στην Ιταλία, ενώ όποια αμετάκλητη απόφαση εκδοθεί πρώτη σε μία από τις δύο χώρες, αποτελεί δεδικασμένο και για την άλλη.

Στο δρομολόγιο του φορτηγού πλοίου είχαν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι ενώ κάποιοι θεωρούνται έως και σήμερα αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΝΕΚ, το πλοίο είχε νοικιαστεί, βάσει ναυλοσυμφώνου, από την εταιρεία VISEMAR di Navigazione S.R.l και είχε ζητηθεί να συμπεριλαμβάνονται στο πλήρωμα, ως βοηθητικό προσωπικό, και κάποιοι Έλληνες, τους οποίους, ωστόσο, πλήρωνε η ΑΝΕΚ. Βάσει του ναυλοσυμφώνου, τα θέματα της ασφάλειας και του πληρώματος συνολικά βάραιναν την ιταλική εταιρεία.

Το πλοίο την ημέρα του πολύνεκρου ναυτικού ατυχήματος είχε αναχωρήσει από την Πάτρα με 485 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 55 μέλη του πληρώματος, με προορισμό το λιμάνι της Ανκόνα.