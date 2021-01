Life

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: “οντισιόν με τον σκηνοθέτη να αυτοϊκανοποιείται, ενώ εσύ…”

Νέο σοκ από την αναφορά της γνωστής ηθοποιού, μετά τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα, που ως φαίνεται άνοιξε τον ”ασκό του Αιόλου”

Σε μια ανάρτηση – καταγγελία προχώρησε την Τετάρτη η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Η ηθοποιός θέλησε να κάνει το δικό της απολογισμό, μετά τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα για τον Γιώργο Κιμούλη και την «βροχή καταγγελιών» που ακολούθησε.

Όπως έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, “Η @zetadouka είναι καρδιακή φίλη, έχουμε διαλέξει η μία την άλλη σε μια σχέση βαθιάς αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι αφοπλιστικά ειλικρινής και ευαίσθητη όσο και δυναμική. Στηρίζω δημόσια την ομολογία της και παίρνω τη δύναμη να σας πω πως έχω υποστεί ψυχολογική και λεκτική βία στον χώρο της δουλειάς μου από ανθρώπους που σας είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Δυστυχώς δεν είμαι η μόνη. Συσπειρωνόμαστε για να μιλήσουμε όλες μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η επιβολή βίας πάνω σε γυναίκες απο άντρες. Οι συνδυασμοί είναι πολλοί. Και για όσους ρωτάτε γιατί τώρα, σκεφτείτε τον εαυτό σας γεμάτο όνειρα και ρομαντισμό γεμάτοι από απ’ το υπέροχο ρητό που βροντοφωνάζει πως “ο ηθοποιός σημαίνει φως” να πηγαίνετε χωρίς να το γνωρίζετε ν’ αντιμετώπισετε το μεγάλο σκοτάδι των ανθρώπων. Να πηγαίνετε με λαχτάρα στην πρόβα όπου ο τάδε ηθοποιός και σκηνοθέτης σου μιλάει με το χέρι μέσα στο παντελόνι του και μετά σου αγγίζει το πρόσωπο. Σκεφθείτε να πρέπει από αυτή τη θέση να πάτε να καταγγείλετε έναν άνθρωπο που ο κόσμος αγαπάει μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα.

Σκεφθείτε όλες τις πόρτες να κλείνουν γιατί τολμήσατε να απαντήσετε σ ένα τέτοιο άνθρωπο. Κάνουμε αυτή τη δουλειά για να ζήσουμε και οι πόρτες κλείνουν σαν ντόμινο όταν ανοίγεις μέτωπα σ αυτό το χώρο ακόμα κι αν όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι γνωστοί-άγνωστοι. Σκεφθείτε να πηγαίνετε σε οντισιόν ως νέα ηθοποιός και ο άλλος αντίστοιχος σκηνοθέτης και συνάδελφος να αυτοικανοποιειται την ώρα που αυτοσχεδιάζεις σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Και πολλά πολλά άλλα… Γιατί είναι και τα άλλα. Το bullying, η απαξίωση, οι χαρακτηρισμοί. Σκέψου την κούραση, την απόγνωση, την απόλυτη στενοχώρια όταν σε αντίξοες συνθήκες βάλεσαι ασταμάτητα με σχόλια και ψυχολογικό πόλεμο. Είμαι εδώ για να δηλώσω πως δεν πρέπει να μένει κανένα στόμα κλειστό όταν κάποιος σε υποτιμά και σε βασανίζει. Όποιος κι αν είναι αυτός. Μπράβο στη @danai_barka που γίνεται το χέρι που θα κρατήσουμε για να γίνουμε μια γερή αλυσίδα. Μια μεγάλη αγκαλιά στην @katerina_geronikolou και την @evdokia.roumelioti για το σθένος και τα κότσια σας” έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου καθιστώντας σαφές πως είναι πολλά και σκληρά αυτά που γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες των θεάτρων και κανείς δε γνωρίζει".