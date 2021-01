Life

Ταβουλάρη: Ο Κιμούλης με έφτασε στο σημείο να πάρω χάπια

Ακόμη μια ηθοποιός υποστηρίζει είχε μία τραυματική εμπειρία με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες κατά του Γιώργου Κιμούλη. Μετά τη Ζέτα Δούκα, την Κατερίνα Γερονικολού, την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τη Φαίη Ξυλά, ακόμη μια ηθοποιός υποστηρίζει είχε μία τραυματική εμπειρία με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram περιέγραψε την συμπεριφορά που είχε απέναντί της ο Γιώργος Κιμούλης στις πρόβες, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχε αναγκαστεί να πάρει μέχρι και χάπια για να μπορέσει να αντέξει την πίεση.

«Θέλω να πω κι εγώ ένα δυνατό φτάνει πια, μετά το θαρραλέο βήμα που έκανε η Ζετα! Υπήρξα κι εγώ τρομοκρατημένη, φοβισμένη, γεμάτη αμφιβολίες για τον ίδιο μου τον εαυτό και για την υποκριτική μου ικανότητακαι η πηγή όλων αυτών των αισθημάτων στον εργασιακό μου χώρο ήταν ο ίδιος ανθρωπος, ο Γιώργος Κιμούλης.

Η συνεργασία μας ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε γιατί σχεδόν μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα της παράστασης, σε ένα απο τα πολλά ξεσπάσματα που είχε απέναντι μου, συλλογίστηκα πώς θα ήταν δυνατόν να συνεχίσω να συνεργάζομαι με έναν τόσο απρόβλεπτο, οξύθυμο και χειριστικό άνθρωπο που θα συνέχιζε να με βλάπτει ψυχικά για μια ολόκληρη σεζόν και αποχώρησα. (τις τελευταίες μέρες της συνεργασίας μας αναγκάστηκα να πάρω χάπια για το στομάχι για να μπορώ να στέκομαι όρθια στην πρόβα).

Μιλάω τώρα γιατί τώρα είναι η σωστή στιγμή, γιατί τώρα δεν είμαι μόνη μου, τώρα δεν φοβάμαι να το εκφράσω γιατί πάντα σκεφτόμουν οτι θα υπάρξει η ιδανική στιγμή που θα μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις ιστορίες γυναικών, συναδέλφων που έχουν υποφέρει απο την τυραννία ενός και μόνο ανθρώπου. Μιλάω για να τελειώσει αυτή η εποχή». #nowisourtime» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η ανάρτηση της ηθοποιού: