Βραβεία Ίρις: οι 121 ταινίες που τα διεκδικούν

Δείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στην διαδικασία.

Εκατόν είκοσι μία ταινίες κατατέθηκαν ως συμμετοχές στα 12α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ). Ειδικότερα, κατατέθηκαν 16 μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, 22 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, 3 μεγάλου μήκους ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής, 32 μικρού μήκους μυθοπλασίας, 10 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, 3 μικρού μήκους animation και 35 σπουδαστικές μικρού μήκους. Η διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει σύντομα και τα μέλη της ΕΑΚ θα δουν τις ταινίες και θα επιλέξουν τις υποψηφιότητες για τα 22 βραβεία που θα απονεμηθούν.

Φέτος θεσπίζονται δύο νέα βραβεία, της Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής Μεγάλου Μήκους και της Σπουδαστικής Ταινίας Μικρού Μήκους. Ειδικά για τις σπουδαστικές ταινίες, η τελική δωδεκάδα των ταινιών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων θα προκύψει από την ψηφοφορία επιτροπής μελών της ΕΑΚ, που αποτελείται από τους σκηνοθέτες Φίλιππο Τσίτο και Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, την παραγωγό-σκηνοθέτη Μαρία Χατζάκου, τους ηθοποιούς-σκηνοθέτες Σοφία Γεωργοβασίλη και Θάνο Τοκάκη, τη διευθύντρια φωτογραφίας Ζωή Μαντά, τον μοντέρ Νίκο Βαβούρη, τη μουσικοσυνθέτη Δεσποινίς Τρίχρωμη, την ενδυματολόγο Βασιλεία Ροζάνα και τον διανομέα Τάκη Βερέμη.

Την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων όλων των κατηγοριών θα ακολουθήσει η τελική ψηφοφορία των μελών της ΕΑΚ, και οι βραβευμένοι θα ανακοινωθούν στην τελετή των Βραβείων Ίρις, λεπτομέρειες γύρω από την οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ εύκολο να κάνει κανείς ταινίες. Πόσο μάλλον το 2020, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες μιας πανδημίας. Κι όμως, το 2020 στην Ελλάδα έγιναν, και πάλι, πολλές ταινίες! Ταινίες – πράξεις αγάπης, συλλογικής προσπάθειας, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας. Ταινίες – πράξεις αντίστασης. Κάθε μια τους μια μικρή εξέγερση», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στο τρέιλερ «Κάθε Ταινία είναι μια Εξέγερση» (https://www.youtube.com/watch?v=kXJowiD3OEo)χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν πλάνα από ταινίες που έχουν συμμετάσχει στις προηγούμενες 11 διοργανώσεις των Βραβείων Ίρις.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στα φετινά Βραβεία Ίρις είναι:

Μεγάλου μήκους μυθοπλασίας

Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ, του Δημήτρη Μπαβέλλα

Γυμναστήριο, του Αλέξανδρου Βούλγαρη

Ένας Ήσυχος Άνθρωπος, του Τάσου Γερακίνη

Μήλα, του Χρήστου Νίκου

Μικρά Όμορφα Άλογα, του Μιχάλη Κωνσταντάτου

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς, του Γιάννη Οικονομίδη

Παρί, του Σιαμάκ Ετεμάντι

Πράσινη Θάλασσα, της Αγγελικής Αντωνίου

Πρόστιμο, του Φωκίωνα Μπόγρη

Πολίτης Τρίτης Ηλικίας, του Μαρίνου Καρτίκη

Ράφτης, της Σόνιας Λίζας Κέντερμαν

Το Τελευταίο Αστείο, του Βασίλη Καλέμου

The Audience, του Mariano Pensotti

Daniel 16, του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

Digger, του Τζώρτζη Γρηγοράκη

Kala Azar, της Τζάνις Ραφαηλίδου

Μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ

Οι Άγνωστοι Αθηναίοι, της Αγγελικής Αντωνίου

Βαβέλ – Από τη Σιωπή στην Έκρηξη, του Μελέτη Μοίρα

Ο Γιώργος του Κέδρου, του Γιάννη Κολόζη

Διόνυσος, η Επιστροφή, του Σπύρου Τσιφτσή

Το Ίχνος του Χρόνου, της Διονυσίας Κοπανά

Καλημέρα κύριε Φώτη, της Δήμητρας Κουζή

Μάρκος, του Νίκου Σκαρέντζου

Μεταφορά, του Ηλία Γιαννακάκη

Ο Μότσαρτ στο Βουνό των Κενταύρων, του Γιάννη Καραπιπερίδη

Η Μουσική των Πραγμάτων, του Μένιου Καραγιάννη

Νίκος Καρούζος, ο Δρόμος για το Έαρ, του Γιάννη Καρπούζη

Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά, του Δημήτρη Τράγγαλου

Όπου Υπάρχουν Άνθρωποι, του Νίκου Μεγγρέλη

Τα Όριά μας, του Δημήτρη Γιατζουζάκη

Όρνιθες, του Μπάμπη Μακρίδη

Πλατεία Ονείρων, του Γιώργου Ζέρβα

Ποιος Είναι ο Eugenio Barba, της Μαγδαληνής Ρεμούνδου

Η Τελευταία Νύχτα, του Γιώργου Γκικαπέππα

Ο Τέταρτος Χαρακτήρας, της Κατερίνας Πατρώνη

Υ1 – Στη Σιωπή του Βυθού, του Φίλιππου Βαρδάκα

Express Scopelitis, της Αιμιλίας Μήλου

Hommage, του Σπύρου Αλιδάκη

Μεγάλου μήκους ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής

Η Οδύσσεια του Βάση, του Βασίλη Παπαθεοχάρη

Sisters Apart, της Δάφνης Χαριζάνη

Sow the Wind, του Danilo Caputo

Μικρού μήκους μυθοπλασίας

54/Η Τυφλή Χελώνα και η Απέραντη Θάλασσα, της Ισαβέλλας Μαργάρα

Αγαπητή μου Άννα, του Πάνου Ανέση

Άγρια Δύση, της Δέσποινας Κούρτη

Ανάπαυσις, του Δημήτρη Παπαγιαννόπουλου

Απόδραση Από τον Εύθραυστο Πλανήτη, του Θανάση Τσιμπίνη

Στα Βήματά της, της Αναστασίας Κρατίδη

Βούτα, του Δημήτρη Ζάχου

Στον Έβδομο, της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου

Το Μάους Στόρυ, του Μιλτιάδη Χρηστίδη

Μελατονίνη, του Νίκου Πάστρα

Το Νόημα του Αυγούστου, του Μάνου Παπαδάκη

Νόστος, του Παύλου Βησσαρίου

Όταν Γελάω Κλείνουν τα Μάτια μου, του Ντάνιελ Μπόλντα

Πάμε για Μπύρες!, του Χάρη Γιουλάτου

Πρώτος Έρωτας, του Χάρη Ραφτόγιαννη

Πωλείται, του Απόστολου Καρουλά

Ρόζα Κάιρο, του Jacques Simha

Σκότωσα τον Καλύτερό μου Φίλο, της Ειρήνης Ταμπασούλη

Το Τέλος του Πόνου (Μια Πρόταση), της Ζακλίν Λέντζου

Φυσαρμόνικα Μαν, του Αλέξανδρου Σκούρα

Χαμάμ, της Βαρβάρας Δούκα

Χάνσελ, της Βίβιαν Παπαγεωργίου

Antivirus, της Αναστασίας Σίμα

Bella, της Θέλγιας Πετράκη

Dakar, του Στέλιου Μωραϊτίδη

Madonna f64.0, του Σταύρου Μαρκουλάκη

Mare Nostrum, του Δημήτρη Αναγνώστου

No Offense, της Καλλιόπης Βίλλυς Κωττούλα

Pola, της Ναταλίας Λαμπροπούλου

Solstice, του Χρήστου Πυθαρά

Split Apart, των Ζήνας και Πέτρου Παπαδόπουλου

Under, του Βασίλη Μπέκα

Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ

Μόνος στο Δάσος, του Ελευθέριου Φυλακτού

Πρωτόγονη Φωνή, της Βίκης Αρβελάκη

Τεό, ο Γείτονάς μου, του Χρήστου Καρτέρη

Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου, των Λίνου και Δημήτρη Καφίδα

Φυσική Ζωή, Φυσική Δόμηση, του Τηλέμαχου Μάνου

Ο Χριστός Γεννήθηκε στο Ροζικλαίρ, του Κώστα Δημολίτσα

BadLand, του Χρήστου Πυθαρά

Crazy Dance, του Γιώργου Κυβερνήτη

M12, του Γιάννη Λάσκαρη

This is Right; Zak Life and After, της Γεύης Δημητρακοπούλου

Μικρού μήκους animation

Ένας Αλλιώτικος Καρυοθραύστης σουίτα op.071a, του Γιώργου Μόλβαλη

Σεβαράμπες, του Τζώρτζη Κόντου

All You Can Eat, του Δημήτρη Αρμενάκη