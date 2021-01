Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 858 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Πόσοι ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο. Ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας.

Σε γραπτή ενημέρωση που εξέδωσε την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ, για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 858 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 154083, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5893 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 47802 (62.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

274 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 194 (70.8%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.9%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1090 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 32 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5724 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3367 (58.8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω"

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο "χάρτης" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: