Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης – “Φωτιά” η Αττική

Ποιες περιοχές είναι στο "κόκκινο".Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, νέες μολύνσεις απο τον ιό. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών με κορονοϊό καταγράφηκαν και την Τετάρτη στην Ελλάδα, ενώ προβληματισμό προκαλεί ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ, καθώς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε την Τετάρτη 858 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 858 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 18 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στο "κόκκινο" παραμένει η Αττική, όπου καταγράφηκαν 411 νέες μολύνσεις. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, δεν έκρυψε την ανησυχία του, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και τον εμβολιασμό.

Στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 74 κρούσματα. Προβληματισμό προκαλούν και τα πολλά νέα κρούσματα στην Εύβοια

Διψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων εχουν και οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάκωνίας, Λάρισας, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας και Χαλκιδικής.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: