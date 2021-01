Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια: Σκληρή “γλώσσα” Κυριακίδου προς την AstraZeneca

Η Επίτροπος Υγεία κάλεσε τη φαρμακευτική εταιρεία να τιμήσει τις υποχρεώσεις της, που έχει υπογράψει με την ΕΕ για τα εμβόλια.

Της Μαρίας Αρώνη

Με σκληρή γλώσσα, η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, κάλεσε τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca να τιμήσει τις υποχρεώσεις της, βάσει του Συμφώνου Προαγοράς που έχει υπογράψει με την ΕΕ για τα εμβόλια.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τις Βρυξέλλες, η Κύπρια Επίτροπος τονίζει ότι η Κομισιόν προσπαθεί πό την περασμένη Δευτέρα να βρεθεί λύση, σχετικά με τη μείωση των εμβολίων που ανακοίνωσε η εταιρεία, χωρίς να δίνει επαρκείς εξηγήσεις. Σήμερα η Κομισιόν και η AstraZeneca θα συνεδριάσουν στις 7.30 μ.μ. ώρα Ελλάδος και η Επίτροπος Υγείας κάλεσε την εταιρεία να δώσει ολοκληρωμένες πληροφορίες και να ανταποκριθεί στις συμβατικές, κοινωνικές και ηθικές της υποχρεώσεις. Η Επίτροπος τονίζει επίσης ότι η ΕΕ απορρίπτει τη λογική, του «ο πρώτος στη σειρά θα εξυπηρετηθεί πρώτος». «Αυτό μπορεί να ισχύει σε χασάπηδες της γειτονιάς, αλλά όχι στα συμβόλαια. Και όχι στις Συμφωνίες Προπώλησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Υγείας δήλωσε τα εξής:

«Την περασμένη Δευτέρα, και στη δεύτερη συνεδρίαση που είχαμε με την εταιρεία, δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των κρατών-μελών. Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενωμένα και καλούν την AstraZeneca να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της συμφωνία μας.

Βρισκόμαστε σε πανδημία. Χάνουμε ανθρώπους κάθε μέρα. Αυτά δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι στατιστικά. Πρόκειται για άτομα, με οικογένειες, με φίλους και συναδέλφους που επηρεάζονται. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι παρασκευαστές εμβολίων, έχουν ηθικές, κοινωνικές και συμβατικές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να τηρήσουν. Η άποψη ότι η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκπληρώσει επειδή υπογράψαμε συμφωνία «βέλτιστης προσπάθειας» δεν είναι ούτε σωστή ούτε αποδεκτή. Υπογράψαμε μια Προκαταρκτική Σύμβαση Αγοράς για ένα προϊόν που τότε δεν υπήρχε και το οποίο εξακολουθεί να μην έχει εγκριθεί ακόμη. Και το υπογράψαμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία θα χτίσει την παραγωγική της ικανότητα να παράγει το εμβόλιο νωρίς, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει έναν ορισμένο όγκο δόσεων την ημέρα που θα εγκριθεί.

Η λογική αυτών των συμφωνιών ήταν τόσο έγκυρη τότε, όσο είναι και τώρα: παρέχουμε μια επένδυση εκ των προτέρων, προκειμένου να πάρουμε μια δέσμευση από την εταιρεία να προπαραγάγει, ακόμη και πριν λάβει την έγκριση.

Το να μην είναι η εταιρεία σε θέση να διασφαλίσει την παραγωγική της ικανότητα, είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας μας. Απορρίπτουμε τη λογική, του όποιος είναι πρώτος στη σειρά θα εξυπηρετηθεί πρώτος. Αυτό μπορεί να ισχύει σε χασάπηδες της γειτονιάς, αλλά όχι στα συμβόλαια. Και όχι στις Συμφωνίες Προπώλησης. εν υπάρχει ρήτρα προτεραιότητας στις Συμφωνίες Προπώλησης. Και δεν υπάρχει επίσης ιεραρχία των τεσσάρων μονάδων παραγωγής που αναφέρονται στη Συμφωνία Προπώλησης. Δύο βρίσκονται στην ΕΕ και δύο βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα των επενδύσεών μας και τα χρήματα των φορολογουμένων που έχουν επενδυθεί. Παραμένουμε πάντα ανοιχτοί για να συνεργαστούμε με την εταιρεία για την επίλυση τυχόν εκκρεμών ζητημάτων στο πνεύμα της αληθινής συνεργασίας και ευθύνης. Αυτό ήταν πάντα το πνεύμα της συνεργασίας μας με τους παρασκευαστές εμβολίων από την περασμένη άνοιξη.

Σήμερα το απόγευμα, στις 18:30, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει ξανά. Καλώ την AstraZeneca να εμπλακεί πλήρως, να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη, να δώσει ολοκληρωμένες πληροφορίες και να ανταποκριθεί στις συμβατικές, κοινωνικές και ηθικές της υποχρεώσεις.»

"Καμία φαρμακευτική εταιρεία να μην έχει αυταπάτες"

«Καμία φαρμακευτική εταιρεία να μην έχει αυταπάτες ότι δεν έχουμε τα μέσα να γνωρίζουμε τί ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφανείς πληροφορίες. Θέλουμε να γνωρίζουμε πόσες δόσεις παράγονται και πού στέλνονται», τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου στη συνέντευξη Τύπου. «Η ΕΕ δεν θέλει να μπλοκάρει τις εξαγωγές. Η ΕΕ ζητάει διαφάνεια για τις εξαγωγές των εμβολίων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των Βρυξελλών, η Κομισιόν δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα της AstraZeneca είναι σε μονάδα παραγωγής στο Βέλγιο, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία. «Υπάρχουν δύο ακόμη εργοστάσια στην Μ. Βρετανία και άλλα δύο στην ΕΕ», τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου.

Επιπλέον, η Επίτροπος Υγείας ήταν κατηγορηματική: «το συμβόλαιο δεν λέει ποιά χώρα έχει προτεραιότητα». Ερωτηθείσα αν η ΑΖ είπε στην Κομισιόν, αυτά που ισχυρίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πασκάλ Σορίο στη συνέντευξή του στη "Ρεπούμπλικα", ότι δηλαδή, επειδή η ΕΕ υπέγραψε συμβόλαιο μετά τη Μ. Βρετανία , η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να παραδώσει εγκαίρως τα εμβόλια, η Κύπρια Επίτροπος απάντησε «Όχι. Αυτό το αρνούμαι κατηγορηματικά. Υπογράψαμε μια συμφωνία".

O εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεννόηση με την AstraZeneca, για να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα το συμβόλαιο της συμφωνίας της με την ΕΕ.