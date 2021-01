Οικονομία

Σταϊκούρας για ομόλογο: “ψήφος εμπιστοσύνης” από τις διεθνείς αγορές

Πόσα χρήματα άντλησε η Ελλάδα και με ποιο επιτόκιο, στην νέα έξοδο της, εν μέσω πανδημίας.

έξοδο στις διεθνείς αγορές, με επιτόκιο 0,8%. Συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ άντλησε η Ελλάδα από τηνμε επιτόκιο 0,8%.





Σε δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας κάνει λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης στην χώρα μας και στην διαχείριση της πανδημίας και της οικονομίας.





Όλη η δήλωση που έκανε ο Χρήστος Σταϊκούρας

«Η Ελλάδα, σήμερα, εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και των συνεπειών της, έλαβε ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Άντλησε από τις αγορές, σε περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, μέσω της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, 3,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 0,8%. Είναι η πέμπτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, που η χώρα αντλεί με επιτυχία πόρους από τις αγορές. Και το έπραξε με νέο ιστορικό χαμηλό ως προς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως διάρκειας. Επιπλέον τονίζεται ότι, και στη σημερινή έκδοση, η ζήτηση ήταν ιδιαίτερη υψηλή και η ποιότητα εξαιρετική. Η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και συνολικά του Υπουργείου Οικονομικών φέρνει θετικά αποτελέσματα. Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και απαιτήσεις, καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας μας σε ασφαλές ύψος. Αποδεικνύεται ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και του Οικονομικού Επιτελείου της για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της, καθώς και για την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας, αποτιμάται θετικά από τους διεθνείς επενδυτές. Οι πολίτες, η Κυβέρνηση και το κράτος, με την κοινή προσπάθειά μας, κερδίζουμε για τη χώρα, αξιοπιστία, κύρος και ισχύ. Είναι, βεβαίως, γεγονός ότι κατά τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν δυσκολίες και η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή. Όμως, με πίστη στις δυνάμεις μας, όραμα, σχέδιο, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά, θα καταφέρουμε να βάλουμε τη χώρα μας σε τροχιά υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης, κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης και ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της».