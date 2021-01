Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Ανησυχία για την Αττική - “Καρφιά” για τις καθυστερήσεις στα εμβόλια (βίντεο)

Ο Υπουργός Υγείας μίλησε για την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας. Τι είπε για τις “κόκκινες” περιοχές. Αιχμές για τις φαρμακοβιομηχανίες.

Δεν έκρυψε την ανησυχία του ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για την αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην επιδημιολογική εικόνα της Αττικής, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για τις υπόλοιπες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό ιικό φορτίο.

Παράλληλα, επέκρινε τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στις παραδόσεις των εμβολίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας αιχμές για τις φαρμακοβιομηχανίες.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, η Ε.Ε. των “27” οφείλει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, προστατεύοντας τους πολίτες απέναντι στον ανταγωνισμό των εταιρειών. Χαρακτήρισε ανησυχητικές τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων σε χώρες-μέλη της Ε.Ε και τόνισε πως «Χωρίς υγεία, δεν υπάρχει οικονομία» και ότι η παγκόσμια ανάκαμψη δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά στο εμβολιαστικό σχέδιο της χώρας μας, εξήγησε πως βασίζεται σε δύο πυλώνες: Αναπτύσσεται με βάση τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και εξασφαλίζεται η δεύτερη δόση για όσους έχουν λαμβάνουν την πρώτη.

Σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε πως τα ενεργά κρούσματα υπολογίζονται σε 5.324 και η πλειοψηφία εξ αυτών προέρχονται από την Αττική, ενώ συμπλήρωσε πως υπάρχει ανησυχία και για τις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας, Μυκόνου, Βοιωτίας, Ροδόπης, Δυτικής Αττική και Λακωνίας. Σε αυτές προστίθεται ο ιδιαίτερος προβληματισμός λόγω νέων κρουσμάτων και αύξησης, για τις περιφερειακές ενότητες της Μαγνησίας, Εύβοιας και της Αχαΐας.

1.445 είναι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία παραμένει υψηλός.

Ερωτηθείς για την επιδημιολογική εικόνα μετά το άνοιγμα των καταστημάτων, ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, καθώς δεν έχουν παρέλθει οι 14 ημέρες που απαιτούνται και είναι κάτι που οι ειδικοί θα αξιολογήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.