Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρεκόρ θανάτων παγκοσμίως σε 24 ώρες

Περισσότεροι από 18.000 θάνατοι από επιπλοκές της νόσου Covid-19 καταγράφηκαν σε διάστημα 24 ωρών παγκοσμίως, ένα νέο αρνητικό ρεκόρ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, έως σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας, βάσει των απολογισμών των επίσημων υγειονομικών αρχών.

Τη χθεσινή ημέρα, καταγράφηκαν 18.109 νεκροί. Σε διάστημα μίας εβδομάδας, ο πλανήτης μετρά 101.366 θανάτους, ήτοι 14.000 νεκρούς κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Είναι η εβδομάδα με τους περισσότερους νεκρούς από την αρχή της πανδημίας.

Από τις αρχές Ιανουαρίου, τα ποσοστά θνητότητας επιταχύνονται, οι θάνατοι σε ημερήσια βάση αυξάνονται και η καμπύλη ανέρχεται σε όλο και υψηλότερα επίπεδα. Στα τέλη Νοεμβρίου, ο πλανήτης ξεπέρασε το όριο των 10.000 θανάτων ημερησίως. Κατόπιν, τους 11.000 στα μέσα Δεκεμβρίου, τους 12.000 στις 8 Ιανουαρίου, τους 13.000 τρεις ημέρες αργότερα για να φθάσει στην υπάρχουσα καμπύλη των 14.000 ημερήσιων θανάτων από τις 22 Ιανουαρίου.

Πέντε χώρες συγκεντρώνουν το 50% και άνω των 101.000 θανάτων που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα: οι ΗΠΑ (23.675 σε επτά ημέρες, με σύνολο 425.227), το Μεξικό (9.184, με σύνολο 152.016), η Βρετανία (8.692, 100.162), η Βραζιλία (7.387, 218.878) και η Γερμανία (5.368, 53.972).

Συνολικά, η υφήλιος μετρά 2,16 εκατομμύρια θανάτους και ξεπέρασε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το όριο των 100 εκατομμυρίων καταγεγραμμένων κρουσμάτων, από την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος, τον Δεκέμβριο του 2019, στην Κίνα.