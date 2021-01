Πολιτική

Κόντρα για τον Συρίγο και την Αστυνομία στα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αναφορές του Υφυπουργού Παιδείας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πως απαντά ο ίδιος στις επικρίσεις.

Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει με αφορμή ομιλία του Υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, σε ομιλία του για τις αλλαγές στα ΑΕΙ και την αναφορά του για την ύπαρξη αστυνομικών τμημάτων μέσα σε πανεπιστήμια επί δικτατορίας, το 1969.

Το θέμα ανακίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας σε ανακοίνωση του τα εξής:

«Τον αντιδημοκρατικό κατήφορο της κυβέρνησης κατόρθωσε να οδηγήσει... σε νέα βάθη ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, όταν κατά τη διάρκεια ζωντανής εκδήλωσης, στην αγωνία του να υπερασπιστεί την εγκατάσταση αστυνομικής δύναμης εντός των ΑΕΙ, ανέφερε πως: «Να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα Πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον στις πανεπιστημιουπόλεις. Επομένως, υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις».

εδώ το σχετικό απόσπασμα:

Παραμένει άγνωστο από πού αντλεί τη συγκεκριμένη πληροφορία ο υφυπουργός Παιδείας, καθώς δεν υπάρχει ιστορική καταγραφή και γνώση για τη λειτουργία αστυνομικών τμημάτων εντός των ΑΕΙ κατά τα μαύρα χρόνια της Χούντας (1967-1974). Ωστόσο, λειτουργούσε σε πλήρη ανάπτυξη το Σπουδαστικό της Ασφάλειας, το οποίο «διέπρεπε» στις συλλήψεις, στα βασανιστήρια, στην παρακολούθηση και στον χαφιεδισμό φοιτητών και πανεπιστημιακών.

Πάντως, μετά την παραδοχή του υφυπουργού για τα ιστορικά πρότυπα της σημερινής κυβέρνησης ΝΔ, κάθε άλλη συζήτηση παρέλκει. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς γνωρίζουν γιατί είναι δημοκρατικό καθήκον η αντίσταση στην απόπειρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ολοκληρώσει το ημιτελές έργο της επταετίας. Η ντροπιαστική επίκληση του κ. Συρίγου προσβάλλει ολόκληρη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των συντηρητικών πολιτών. Η εκπαιδευτική κοινότητα, η νεολαία, οι φοιτητές με τη συμμετοχή τους αύριο Πέμπτη στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, θα υπερασπιστούν την Παιδεία και την Υγεία απέναντι στα βάρβαρα κυβερνητικά σχέδια δημοκρατικής εκτροπής».

Για «επικίνδυνο παραλληλισμό» εκ μέρους του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συριγου κάνει λόγο σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης.

«Ο υφυπουργός Παιδείας, κ. Άγγελος Συρίγος έκανε έναν επικίνδυνο παραλληλισμό: επικαλέστηκε το σώμα που, όπως είπε, υπήρχε κατά τη διάρκεια της Χούντας στα πανεπιστήμια, για να δικαιολογήσει την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, την οποία εισηγείται η κυβέρνησή του. Αναρωτιόμασταν πώς την εμπνεύστηκαν. Τώρα η απορία μας λύθηκε», σημειώνει ο Π.Χρηστιδης. «Τι απαντά ο κ. Μητσοτάκης σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις; Τις υιοθέτει;» ρωτά στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ και καταλήγει: «Κάθε μέρα που περνά, οι μάσκες πέφτουν».

Από την πλευρά της, η ΚΝΕ, σε ανακοίνωση της αναφέρει:

«Η υπεράσπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με την κυνική επίκληση στην περίοδο της χούντας, από τον υφυπουργό Παιδείας, Αγγ. Συρίγο, επιβεβαιώνει και το τι θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση στα Πανεπιστήμια και το πώς θέλει να “προστατέψει” την αντιεκπαιδευτική πολιτική της, χτυπώντας τη συλλογική δράση των φοιτητών. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αστυνομική απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων, λίγο πριν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, αποδεικνύουν τον πανικό της κυβέρνησης απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών για απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη και επαναλειτουργία των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αν η κυβέρνηση πιστεύει πως θα ξεμπερδέψει με τους φοιτητές και τις δίκαιες διεκδικήσεις τους, είναι βαθιά γελασμένη! Αύριο, στα φοιτητικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, θα δώσουν την απάντησή τους, σπάζοντας τις απαγορεύσεις στην πράξη!»

Η απάντηση του Άγγελου Συρίγου

Σε ανάρτηση του, νωρίς το απόγευμα, στα social media, ο Υφυπουργός Παιδείας, απαντά στα σχόλια, αναφέροντας τα εξής:

«Μη πηγαίνουμε βόλτες στο Τατόι γιατί θα κατηγορηθούμε ως φιλοβασιλικοί!

Ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να απαξιώσει το λόγο των πολιτικών του αντιπάλων, τους ταυτίζει συχνά με τη χούντα, ή τους βαφτίζει φασίστες θεωρώντας ότι έτσι ακυρώνει τα επιχειρήματά τους. Παλαιότερα είχαμε τους Γερμανοτσολιάδες. Τον τελευταίο καιρό με αφορμή το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση και την προστασία των ΑΕΙ από την ανομία, μιλάει για αναβίωση του σπουδαστικού της ασφάλειας επί δικτατορίας!

Με αυτή τη λογική κινούμενος ο ΣΥΡΙΖΑ απομόνωσε μία αμιγώς ιστορική αναφορά που έκανα στο πλαίσιο μίας υποδειγματικής συζητήσεως για το νομοσχέδιο, που διοργάνωσε διαδικτυακά τη Δευτέρα 25-1-2021 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατά τη συζήτηση ξεφύγαμε από το σήμερα και αναφερθήκαμε σε πρακτικές άλλων εποχών. Τα «επίμαχα» αποσπάσματα έχουν ως εξής:

Γιάννης Ιωαννίδης (πρόεδρος ΕΕΔΑ): «Θα ήθελα, επειδή είναι και χαριτωμένο, να αναφέρω ότι αναδιφώντας στο αρχείο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου βρήκαμε ένα σχέδιο ανακοίνωσης … η οποία είναι της 13/2/1963. Εκεί λοιπόν η Ελληνική Ένωσις δια την υπεράσπισιν των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου διαμαρτύρεται άλλην μίαν φοράν δια την παραβίασιν του ακαδημαϊκού ασύλου εκ μέρους αστυνομικών οργάνων εν πολιτική περιβολή…» [σημείο από 3:05-3:45]

Ξενοφών Κοντιάδης: «Προσέξτε: το σπουδαστικό της Ασφάλειας δεν έμπαινε μέσα στο πανεπιστήμιο κατά την επταετία. Περίμενε να συλλάβει τους φοιτητές στην έξοδο του πανεπιστημίου» [σημείο από 22:05-22:25]

Άγγελος Συρίγος: «Και ως προς το θέμα των αστυνομικών οργάνων με πολιτική περιβολή, που αναφέρθηκε το 1963, να θυμίσω ότι από το 1969, είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον στις πανεπιστημιουπόλεις. Επομένως, υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις. Το σπουδαστικό της Ασφάλειας ήταν αστυνομικοί με πολιτικά για να χαφιεδίζουν τους φοιτητές».

Επρόκειτο περί συζητήσεως για τη μακρινή δεκαετία του 1960. Στο επίμαχο απόσπασμα διευκρίνισα στον κ. Κοντιάδη ότι εκτός από το σπουδαστικό της ασφάλειας που παρακολουθούσε τους φοιτητές («χαφιέδιζε» ήταν ο όρος που χρησιμοποίησα), υπήρχε και στην πανεπιστημιούπολη της Αθήνας αστυνομικό τμήμα και για την ακρίβεια «αστυνομικός σταθμός». Δεν ήταν μόνον το «σπουδαστικό».

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε αυτή την ιστορική αναφορά, ανακάλυψε «αντιδημοκρατικό κατήφορο της κυβέρνησης σε νέα βάθη», «απόπειρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ολοκληρώσει το ημιτελές έργο της επταετίας», «ντροπιαστική επίκληση του κ. Συρίγου [που] προσβάλλει ολόκληρη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των συντηρητικών πολιτών.» κ.λ.π., κ.λ.π.

Σύμφωνα με τη λογική τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και η ιστορική αναφορά στα χρόνια της δικτατορίας, σε κάνει χουντικό.

Να καταργήσουμε και τις βόλτες στο Τατόι για να μην κατηγορηθούμε ως φιλοβασιλικοί!

Η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα κι όχι με διαστρέβλωση λεγομένων. Η ισοπεδωτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύει μία αντίληψη που απεχθάνεται το διάλογο, προσπαθεί να παίξει με τις μνήμες και το συναίσθημα και τελικά στρέφεται κατά της ίδιας της δημοκρατίας».