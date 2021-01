Κοινωνία

Εργασιακός εκφοβισμός: “Κρυφός Γολγοθάς” για χιλιάδες εργαζόμενους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 άνθρωποι που έχουν βιώσει άσκηση πιέσεων και εκφοβισμού από τον εργοδότη τους. Γιατί είναι ελάχιστες οι καταγγελίες.