Ο Ζαγοράκης γύρισε στην ΝΔ

Τι ανακοίνωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει των εκλογών στην ΕΠΟ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωβουλευτή Θεόδωρο Ζαγοράκη. Ο Θεόδωρος Ζαγοράκης επανεντάσσεται στην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι ύστερα από διερευνητικές συζητήσεις, προτίθεται να διεκδικήσει την ηγεσία της μεγαλύτερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, της ΕΠΟ, προκειμένου να υπηρετήσει από άλλη θέση το ελληνικό ποδόσφαιρο και να εφαρμόσει το νέο ολιστικό σχέδιο για τη θεσμική αναμόρφωσή του.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Θεόδωρου Ζαγοράκη και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του.

Παρών στη συνάντηση ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.