Τσίπρας: Η κυβέρνηση έχει δυσανεξία στη κοινωνική διαμαρτυρία

Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους από την πρωτοβουλία πανεπιστημιακών κατά του νομοσχεδίου της Υπουργού Παιδείας, είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους από την πρωτοβουλία πανεπιστημιακών κατά του νομοσχεδίου της Υπουργού Παιδείας, κας Κεραμέως και της δημιουργίας ειδικού «σώματος ασφαλείας» για τα πανεπιστήμια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία τους, η οποία μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 1.080 υπογραφές ακαδημαϊκών, ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει ευρύτατη συσπείρωση δημοκρατικών ακαδημαϊκών, ανεξάρτητα πολιτικής ή κομματικής προτίμησης, οι οποίοι συμπαρατάσσονται υπέρ της υπεράσπισης του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά και της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, συμφώνησε απόλυτα με τους πανεπιστημιακούς, ότι όσοι αντιδρούν στη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν παραγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρξει επαρκής και αποτελεσματική φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε ακαδημαϊκοί και φοιτητές να είναι απόλυτα ασφαλείς. Στην κατεύθυνση αυτή εξάλλου κινούνται οι αντιπροτάσεις που έχουν καταθέσει, τις οποίες αγνοεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή τους κυβερνητικούς χειρισμούς, εξέφρασε την άποψη ότι κανείς δεν έχει το προνόμιο της ευαισθησίας απέναντι στη βία και στη παραβατικότητα που πρωτίστως εμποδίζει τη διακίνηση των ιδεών και την αγώνων. «Ωστόσο αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί μέσα στις σχολές και μάλιστα ανεκπαίδευτοι ειδικοί φρουροί όχι μόνο δεν θα λύσουν προβλήματα αλλά θα δημιουργήσουν επιπρόσθετα».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της Δημοκρατίας και των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που συνειδητά η κυβέρνηση θέτει σε καραντίνα με πρόσχημα την πανδημία, κάνοντας λόγο για ευτράπελα σε σχέση με τη ξαφνική σπουδή απαγόρευσης συνάθροισης άνω των 100 ατόμων, που «προφανώς έχει να κάνει με τις αναμενόμενα κινητοποιήσεις των φοιτητών». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δυσανεξία στη κοινωνική διαμαρτυρία και επιθυμεί μια κοινωνία σε διαρκή ύπνωση και καραντίνα. Πρόσθεσε δε, ότι αν η κυβέρνηση ανησυχεί για την πανδημία, τότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να αναβάλλει την ψήφιση του νόμου για τη περίοδο που θα έχει επανέλθει η κανονικότητα. «Φέρνοντας το νομοσχέδιο υποβάθμισης των ΑΕΙ εν μέσω πανδημίας, είναι η ίδια η κυβέρνηση που προκαλεί την ένταση. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία επετειακή εκδήλωση όπως τη 17η Νοέμβρη, αλλά με τη σπουδή τους να περάσουν έναν νόμο με σύσσωμη την ακαδημαϊκή κοινότητα απέναντι, σώνει και καλά μέσα σε συνθήκες πανδημίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία σχολίασε την αναφορά του υφυπουργού Παιδείας, κ. Συρίγου, σημειώνοντας πως: "Αν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση και ως οδηγό τα όσα συνέβησαν κατά την επτάχρονη δικτατορία, τότε δεν μπορεί να περιμένει τίποτα θετικό δε μπορεί η χώρα και ο λαός μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγχαρούμε και όχι να ψέξουμε τον κο Συρίγο. Να τον συγχαρούμε για την ειλικρίνειά του. Θα αποβεί καταλυτική ώστε να συνειδητοποιήσουν όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες -και εντάσσω σε αυτούς προφανώς και τους συντηρητικούς πολίτες- ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης στο πεδίο των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, και δυστυχώς και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας."