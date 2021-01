Αθλητικά

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Διαφωνία για την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου

Απολογήθηκε ο 49χρονος, ένας εκ των κατηγορούμενων για την υπόθεση. Γιατί διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογήθηκε 49χρονος, εκ των κατηγορούμενων για την υπόθεση θανάτου του Βούλγαρου οπαδού, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ύστερα από οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε στις αρχές του 2020 στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τον φίλο της 27χρονης οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου που παρέσυρε και σκότωσε τον άτυχο οπαδό, ενώ αυτός ήταν πεσμένος στο έδαφος. Ο 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στη συμπλοκή, διώκεται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για μία σειρά από πλημμελήματα.

Ως προς την ποινική του μεταχείριση και μετά την απολογία του προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στην Ανακρίτρια και την Εισαγγελέα. Η πρώτη είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η δεύτερη ζήτησε την προφυλάκισή του. Τη διαφωνία αυτή καλείται να επιλύσει μέσα στο επόμενο πενθήμερο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε ο 49χρονος θα πρέπει να παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο ίδιος, στην απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία και κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή, τονίζοντας ότι όταν αντιλήφθηκε το επεισόδιο, κάλεσε τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό να φύγουν και να αφήσουν ήσυχο τον Βούλγαρο και τους συμπατριώτες του.

Την ίδια ώρα, η 27χρονη φίλη του παραμένει από τον περασμένο Ιούνιο προφυλακισμένη αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Στην απολογία της στην ίδια Ανακρίτρια είχε πει ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν «συνέβη το κακό», οπότε «πανικοβλήθηκε και εγκατέλειψε το σημείο».

Οι διωκτικές Αρχές απέδωσαν την επίθεση σε οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι το μοιραίο αυτοκίνητο είχε νοικιαστεί από τον 49χρονο. Για εμπλοκή στην επίθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι άλλοι έξι άνδρες, οι δύο εκ των οποίων είχαν συλληφθεί λίγα 24ωρα αργότερα.

Να σημειωθεί ότι ο άτυχος 28χρονος είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη μαζί με φίλους του για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», αφού διατηρούσαν φιλικές- οπαδικές σχέσεις με τους «κίτρινους».