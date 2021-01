“Το Ρολόι της Αποκάλυψης”: Πολύ κοντά στα μεσάνυχτα οι δείκτες του

Ο χρόνος που απομένει για τη “συντέλεια του κόσμου” μετριέται πλέον σε… δευτερόλεπτα.

Οι δείκτες του “Ρολογιού της Αποκάλυψης”, που συμβολίζει την επικείμενη συντέλεια του κόσμου, παραμένουν 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητας των Κυβερνήσεων να διαχειριστούν την πανδημία COVID-19, κάτι που αποτελεί και μια ένδειξη της απουσίας προετοιμασίας μπροστά στις πυρηνικές και κλιματικές απειλές, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Η φονική και τρομακτική πανδημία της COVID -19 εξυπηρετεί ως μια ιστορική “προειδοποιητική βολή”, ένα τρανταχτό παράδειγμα ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τις απειλές των πυρηνικών όπλων και της κλιματικής αλλαγής, που θα μπορούσαν πραγματικά να βάλουν τέλος στον πολιτισμό», επισημαίνει, σε ένα δελτίο Τύπου, η Ρέιτελ Μπρόνσον, η γενική διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Bulletin of the Atomic Scientists”, που είναι υπεύθυνη για αυτό το συμβολικό ρολόι, το οποίο δημιουργήθηκε το 1947.

Κάθε χρόνο, μια ομάδα ειδικών της MKO, στην οποία συμμετέχουν 13 κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ, καθορίζουν την καινούργια ώρα.

Πέρυσι, οι δείκτες είχαν προχωρήσει κατά 20 δευτερόλεπτα, φθάνοντας τόσο κοντά στα μεσάνυχτα όσο ποτέ στην ιστορία του ρολογιού.

