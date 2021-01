Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για την κατάσταση στην Αττική. Εισηγήσεις για κλειστά λύκεια - γυμνάσια και click away. Τι λέει ο Νίκος Σύψας.

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων των λοιμωξιολόγων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στην οποία αναμένεται να γίνει περαιτέρω ανάλυση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων και ιδιαίτερα στην Αττική, προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι πρόκειται να επανεξετάσουν την κατάσταση.

Δεν έκρυψε την ανησυχία του ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για την αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην επιδημιολογική εικόνα της Αττικής, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για τις υπόλοιπες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό ιικό φορτίο.

«Η Αττική αυτή την στιγμή «φλερτάρει» στο να μπει στην κόκκινη κατάσταση που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής ειδικών του υπουργείου Υγείας Νίκος Σύψας.

Όπως ο ίδιος ανέφερε και αύριο αυτό θα είναι στο επίκεντρο της έκτακτης σύσκεψης λοιμωξιολόγων και ότι πολύ πιθανό η Αττική να προχωρήσει σε στάδιο κόκκινο, πράγμα που σημαίνει ότι θα ανασταλεί το άνοιγμα των λυκείων και ενδεχομένως και των γυμνασίων ενώ ενδεχομένως να επανέλθει το click away στην αγορά. «Αυτά θα δούμε αύριο. Θα γίνει έκτακτη εκτίμηση της κατάστασης από τους επιδημιολόγους για να δούμε που βρισκόμαστε».

«Έχω εξαιρετικές αμφιβολίες με τα νούμερα που βλέπω να ανοίξουν γυμνάσια – λύκεια τουλάχιστον Αττική αλλα αν η Αττική μπει στο κόκκινο δεν θα ανοίξουν όπως δεν έχουν ανοίξει σε καμία περιοχή της Ελλάδας» ανέφερε χαρακτηριστικα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές που είναι κόκκινες ενώ σημείωσε ότι δίπλα στην Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια είναι ήδη κόκκινες πράγμα που σημαίνει ότι όλη αυτή η περιοχή μετατρέπεται σε ένα hotspot, μια καυτή περιοχής της επιδημίας.

Σημείωσε πως από την Παρασκευή που μας πέρασε έχουμε συνεχή αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. «Χτες και σήμερα φτάσαμε να έχουμε πάνω από 400 κρούσματα και το πιο σημαντικό είναι ότι ο δείκτης αναπαραγωγής το λεγόμενο RT είναι στο 0,98 αλλά ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την εικόνα μερικές μέρες πριν επομένως ενδεχομένως τώρα να έχουμε πάει στο 1 το οποίο είναι το σημείο συναγερμού».

Πρόσθεσε πως το πλησιάζουμε πολύ επικίνδυνα «τα ενεργά κρούσματα στην Αττική είναι πολλά, όχι μόνο στον κεντρικό τομέα που είχαμε πρόβλημα μέχρι την Παρασκευή πλέον έχουμε πρόβλημα και στο βόρειο και ανατολικό και δυτικό τομέα. Επομένως η Αττική αυτή την στιγμή «φλερτάρει» στο να μπει στην κόκκινη κατάσταση που σημαίνει να ληφθούν άμεσα μέτρα».

Επεσήμανε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα είμαστε οριακά στο πορτοκαλί και ότι αύριο ενδεχομένως θα περάσουμε στο κόκκινο και όταν μπούμε στο κόκκινο αυτά τα μέτρα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα σημειώνοντας σχετικά με την αγορά πως όταν μπαίνουμε στο κόκκινο αυτόματα μεταφερόμαστε στο click away.

Σχετικά με το αν αυτό οφείλεται στο άνοιγμα της αγοράς είπε πως ακόμα δεν έχουμε δει την επίδραση αυτού και ότι θα φανεί την επόμενη βδομάδα. «Βλέπουμε την επίδραση του ανοίγματος των σχολείων, του καιρού και της επίδημίας που είναι αυτόνομη. Βλέπουμε την επιδημία του χειμώνα».

«Δεν έχουμε ενδείξεις ότι είναι αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων στα σχολεία. Είναι ελεγχόμενα τα πράγματα αλλά σε κάθε περπίπτωση η κοινωνία μας άνοιξε στις 7 Ιανουαρίου και το άνοιγμα αυτό οδήγησε – τουλάχιστον στην Αττική - σε ένα RT που πλησιάζει το 1» υπογράμμισε ο ίδιος.

,