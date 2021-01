Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση η κινητοποίηση των πυροσβεστών, όμως...

(εικόνα αρχείου)

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα, κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, σε διαμέρισμα, στην Κυψέλη.

Η ηλικωιμένη απεγκλωβίστηκε απο τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της, στην διάρκεια της κατάσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας, που βρίσκεται επί της οδού Ιλλυρίας, στην Κυψέλη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, όμως παρά την ταχεία επέμβαση τους, δεν αποφεύχθηκε η τραγωδία.