Αθλητικά

Η winmasters Μεγάλος Χορηγός της ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την έμπρακτη στήριξη της στην Ένωση.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση απο την εταιρεία,

"Η winmasters συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και ανακοινώνει την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με την ΑΕΚ.

Παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να υλοποιεί προγράμματα ανταποδοτικότητας, η winmasters θα είναι δίπλα σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα της ΑΕΚ ως ο Μεγάλος Χορηγός του Συλλόγου για τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της winmasters κ. Θωμάς Τζόκας δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον μεγάλο και ιστορικό αθλητικό οργανισμό της ΑΕΚ στην οικογένεια της winmasters. Ευελπιστούμε με τη νέα μας χορηγική προσπάθεια να δώσουμε μια επιπλέον ώθηση στους αθλητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα τον αγώνα τους μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Ευχή όλων μας ο ελληνικός αθλητισμός να επανέλθει γρήγορα στην κανονικότητα, να ξεκινήσουν ξανά όλα τα πρωταθλήματα και ο φίλαθλος κόσμος να επιστρέψει και πάλι στα γήπεδα. Στη winmasters θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες με γνώμονα την ενίσχυση του αθλητισμού και του πολιτισμού».

Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος της ΑΕΚ κ. Αλέξης Αλεξίου, σχολίασε: «Σε μια περίοδο που ο ελληνικός αθλητισμός έχει πληγεί πάρα πολύ και σε κάποιες περιπτώσεις ανεπανόρθωτα, στην ΑΕΚ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να κρατήσουμε ζωντανά τα αθλήματα και να δίνουμε κίνητρα στους αθλητές, εξακολουθούμε να επενδύουμε σε εγκαταστάσεις, αλλά και να διατηρούμε τις ομάδες μας ανταγωνιστικές και με πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην προσπάθεια μας αυτή, έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας, έναν δυνατό συμπαίκτη, έναν δυνατό συνεργάτη. Τη winmasters. Το όραμα των ανθρώπων της winmasters και η αγάπη τους και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αποτέλεσε ουσιαστικά την βασική αιτία για επενδύσουν στις προσπάθειες μας, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες. Οι κοινές μας επιδιώξεις για συμβολή στην ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού, ένωσαν τις δυνάμεις και πλέον AEK και winmasters πορευόμαστε μαζί για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».

Σχετικά με τη winmasters

H winmasters είναι ένα διεθνές online gaming brand που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών με μακρά εμπειρία στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, με στόχο να καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος πάροχος online gaming στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Εστιάζοντας κυρίως στην καινοτόμο τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών, την υπεροχή στην ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και την αδειοδότηση σε ρυθμισμένες αγορές, η winmasters δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (βάσει του αρ.50§12 N.4002/2011), στη Ρουμανία, στη Μάλτα και στην Κύπρο και στόχος της είναι η λειτουργία σε ακόμα δύο αγορές της Ευρώπης το προσεχές διάστημα. Η winmasters παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες Pre-match και Live αθλητικού στοιχήματος, Καζίνο και Live Καζίνο. Περισσότερα στο www.winmasters.gr