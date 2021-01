Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Άργησε να “ξυπνήσει” κόντρα στην Ρεάλ και το πλήρωσε

Οι "πράσινοι" υπέστησαν τη 14η ήττα τους σε 21 αγώνες. «Πάτησαν» τετράδα οι Ισπανοί.

Το απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό, που... μεταμορφώθηκε αμυντικά στην επανάληψη, την υπέρβαση στη Μαδρίτη, όπου υπέστη τη 14η ήττα του σε 21 αγώνες και παρέμεινε στη 16η θέση της Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 76-66 από τη Ρεάλ, για την 22η αγωνιστική, με τους Ισπανούς να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και με ρεκόρ 14-8 να «πατούν» τετράδα.

Η αμυντική δουλειά του δευτέρου ημιχρόνου (κράτησε στους 27 πόντους τη Ρεάλ), δημιούργησε όνειρα ανατροπής στον Παναθηναϊκό, που πλησίασε ακόμη και στους 5 πόντους (66-61 στο 35΄), αλλά δεν είχε διάρκεια...

Ωστόσο, σε μία αναμέτρηση που οι «πράσινοι» στερήθηκαν τους υπερπολύτιμους Γιώργο Παπαγιάννη και Ιωάννη Παπαπέτρου (τραυματίες), ο Όντεντ Κάτας είδε τον Μάρκους Φόστερ να βγαίνει από τη... ναφθαλίνη και με 11 πόντους να δηλώνει «παρών», ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίπτωση του Ζακ Όγκαστ, ο οποίος είχε την πρώτη καλή εμφάνισή του με το «τριφύλλι» (13π., 5ρ.).

Σταθερή αξία ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 18 πόντους, αλλά μόλις 1/6 τρίποντα, τομέας που υστέρησε απόψε ο Παναθηναϊκός (5/23 τρίποντα).

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης «έλαμψε» ο Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ «φλέρταρε» με το νταμπλ νταμπλ.

Ο αγώνας

O έλεγχος των ριμπάουντ, ελέω των απουσιών του Παπαπέτρου και του Παπαγιάννη, η «σκληρή» άμυνα και η έφεση που επέδειξε η Ρεάλ στο κομμάτι της δημιουργίας, αποτυπώθηκαν από το πρώτο τζάμπολ στο παρκέ, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το... καλημέρα σε θέση θεατή. Στο 5΄ οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο -8 (12-4), ενώ στο επόμενο λεπτό η Ρεάλ οικοδόμησε μια διψήφια διαφορά (16-6), την οποία συντήρησε μέχρι το τέλος της περιόδου (25-12), απέναντι στην ελληνική ομάδα που μάταια έψαχνε το τρίποντο (0/6) και είχε ήδη υποπέσει σε 3 λάθη.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισορροπήσει τον τομέα των ριμπάουντ στη δεύτερη περίοδο, αλλά η αστοχία του από τα 6.75 (0/10) και η αδυναμία του να ελέγξει την αντίπαλη περιφέρεια, βοήθησε τη Ρεάλ να τον... στριμώξει στα σχοινιά. Με τον Κοζέρ να βρίσκει ρυθμό στο τρίποντο (3/3) και τον Αλοθέν να ακολουθεί (1/1), οι Ισπανοί εκτόξευσαν τη διαφορά στο 17΄ στο +20 (45-25), ενώ χωρίς να αγχωθούν πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +22 (49-27).

Ένας βελτιωμένος Παναθηναϊκός, κυρίως στην άμυνα, παρουσιάστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους «πράσινους» να κρατούν τη Ρεάλ στους 6 πόντους μέχρι το 27΄ και να πλησιάζουν στο -11 (55-44), έχοντας βρει και λύσεις από τα 6.75, δια χειρός Γουάιτ και Μποχωρίδη. Η «πράσινη» αντεπίθεση διήρκησε μέχρι το 28΄, όταν ο Κασελάκης ευστόχησε στο τρίτο τρίποντο του «τριφυλλιού», ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (58-49). Ωστόσο, το αμυντικό «μπλακ-άουτ» στο τελευταίο δίλεπτο, βοήθησε τη Ρεάλ να απαντήσει με επιμέρους σκορ 4-1 και να κλείσει την περίοδο σε απόσταση ασφαλείας (64-50). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ισπανοί «έχασαν» στο 28΄ τον Κάρολ, ο οποίος γύρισε το πόδι του κατά την «προσγείωση» του, μετά από εύστοχο τρίποντο.

Οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι και στην τέταρτη περίοδο και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα, απάντησαν με νέο επιμέρους σκορ 2-11, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Φόστερ, μπαίνοντας και πάλι στο παιχνίδι της διεκδίκησης της νίκης (66-61 στο 35΄). Ωστόσο, οι «πράσινοι» πλήρωσαν την αστοχία τους με τους Ισπανούς να απαντούν με δύο κολλητά τρίποντα (Αμπάλντε και Γιουλ) ξεφεύγοντας και πάλι με +11 (72-61 στο 37΄). Ο Νέντοβιτς προσπάθησε να αφυπνίσει την επίθεση του Παναθηναϊκού, μειώνοντας σε 74-66 στο 38΄, μετά από προσωπικό σερί 5-0 του Σέρβου γκαρντ, αλλά τα «πράσινα» λάθη δεν επέτρεψαν την υπέρβαση...

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 49-27, 64-50, 76-66

Οι συνθέσεις:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Κοζέρ 11 (3), Ρούντι, Αμπάλντε 4 (1), Τάιους 4, Αλοθέν 13 (1), Ντεκ 20 (1), Γκαρούμπα, Κάρολ 3 (1), Ταβάρες 4, Γιουλ 7 (1), Τόμπκινς , Τέιλορ 10.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Μακ 4, Μποχωρίδης 5 (1), Όγκαστ 13, Κασελάκης 3 (1), Βουγιούκας, Καλαϊτζάκης, Φόστερ 11 (1), Νέντοβιτς 18 (1), Γουάιτ 5 (1), Μήτογλου 5, Μπεντίλ 2, Σαντ Ρος.