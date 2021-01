Κοινωνία

Μενίδι: Προσαγωγές για την επίθεση σε βάρος αστυνομικών

Επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες σε ομάδας ΔΙΑΣ. Έγιναν προσαγωγές.

Σε 35 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ, αργά το βράδυ στο Μενίδι, όταν ομάδα ατόμων πέταξε πέτρες και μολότοφ εναντίον αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Τα άτομα αυτά είχαν συγκεντρωθεί έξω από Δημοτικό Σχολείο στη Λιοσίων και μόλις είδαν τους αστυνομικούς τους επιτέθηκαν, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ και προχώρησαν στις προσαγωγές των ατόμων αυτών στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.