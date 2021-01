Κόσμος

Frontex: Αναστολή στις επιχειρήσεις της στην Ουγγαρία

Η απόφαση που ήρθε μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) στην Ουγγαρία, μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κατά την οποία η Βουδαπέστη παραβίασε τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ευάλωτων μεταναστών και των προσφύγων.

Τον Δεκέμβριο, το ΔΕΕ έκρινε ότι η Ουγγαρία παραβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων περιορίζοντας την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου σε δύο κέντρα προσωρινής διανομής και ταυτόχρονα περιορίζοντας τον αριθμό των αιτούντων που επιτρέπει να εισέρχονται σε αυτά.

Εκπρόσωπος του FRONTEX επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις ανεστάλησαν.

«Μετά την απόφαση του ΔΕΕ και αφού έγιναν εκτίμηση των νομικών συνεπειών της και άλλες διαβουλεύσεις, ο FRONTEX αποφάσισε να αναστείλει όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητές του επί του πεδίου στην Ουγγαρία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θα ξαναρχίσει να επιχειρεί στη χώρα αφού η απόφαση του ΔΕΕ «ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία» και εφαρμοστεί.

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιούανσον χαρακτήρισε σωστή την απόφαση του FRONTEX.

Θυμίζοντας ότι στην απόφασή του το ΔΕΕ απαίτησε επίσης η Βουδαπέστη να «σταματήσει τις επαναπροωθήσεις στη Σερβία», η επίτροπος χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη» την κίνηση.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε επισημάνει πως οι μετανάστες που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση ασύλου είναι πρακτικά «αδύνατον» να το καταφέρουν, κάτι που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο FRONTEX, ο οποίος εδρεύει στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε εξάλλου ότι σήμερα, για πρώτη φορά, θα αναπτύξει 20 συνοριοφύλακες στα σύνορα Ρουμανίας-Σερβίας.

Η αναστολή αναμένεται να διαρκέσει έως ότου η Ουγγαρία διαπιστωθεί ότι επανήλθε πλήρως στην τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων. Η Βουδαπέστη εξάλλου είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πρόστιμα και άλλες κυρώσεις για την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς η σύγκρουση των Βρυξελλών με τον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών μέτρων που επέβαλε από το 2015 και μετά εν ονόματι της εθνικής ασφάλειας δεν μοιάζει να τερματίζεται.

Η Ουγγρική Επιτροπή Ελσίνκι, μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί το ζήτημα, επισήμανε προχθές Τρίτη ότι οι ουγγρικές αρχές έχουν απελάσει πάνω από 4.400 μετανάστες μετά την απόφαση του ΔΕΕ.