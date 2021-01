Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: Κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου στις Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις ασιατικές χώρες που έχουν υποστεί τα πιο βαριά πλήγματα από την πανδημία.

Ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των Φιλιππίνων ενέκρινε σήμερα την κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό που ανέπτυξε η AstraZeneca Plc σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πρόκειται για το δεύτερο εμβόλιο που εξασφαλίζει πράσινο φως στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Τα εγνωσμένα και δυνητικά οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca κρίθηκε ότι ως εδώ βαραίνουν πολύ περισσότερο από τους πιθανούς κινδύνους, εξήγησε ο Ρολάντο Ενρίκε Ντομίνγκο, ο επικεφαλής του εποπτικού φορέα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο οργανισμός έχει ήδη εγκρίνει την κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

Με σχεδόν 10.400 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου περίπου 516.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2, οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις ασιατικές χώρες που έχουν υποστεί τα πιο βαριά πλήγματα από την πανδημία του νέου κορονοϊού.