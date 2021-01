Κοινωνία

Φοιτητικό συλλαλητήριο για συναθροίσεις και ΑΕΙ

Τα συλλαλητήρια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν προγραμματιστεί παρά την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ρανεβού στα Προπύλαια δίνουν σήμερα εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές, που αντιδρούν στο νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως για τα ΑΕΙ και ειδικά για την πρόβλεψη της δημιουργίας ειδικού σώματος φύλαξης στα Πανεπιστήμια. Νέο φοιτητικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως στην Πάτρα και τα Ιωάννινα. Τα συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί παρά την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμωνω που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως τονίζει η ΟΛΜΕ, η οποία έχει εξαγγείλει διευκολυντική τρίωρη στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00, "η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, αξιοποιεί το κλείσιμο των σχολείων και των σχολών προκειμένου να ψηφίσει ένα ακόμα απαράδεκτο νομοσχέδιο, χωρίς κανένα διάλογο με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ΥΠΑΙΘ επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την αυθαιρεσία στην λήψη αποφάσεων, την αναλγησία και την απόστασή του από την εκπαιδευτική πραγματικότητα".

Τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις τρεις πρώτες του ολοήμερου-απογευματινού ανακοίνωσε και η ΔΟΕ. Όπως τονίζει, "δια μέσου του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζεται ο αντιδημοκρατικός κατήφορος επιβάλλοντας, γι’ άλλη μια φορά, απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα την πανδημία οχυρώνεται πίσω από την καταστολή και τον αυταρχισμό, επιδιώκοντας ένα γενικό σιωπητήριο στην ελληνική κοινωνία".

Χθες, φοιτητές εισήλθαν στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεντρώθηκαν στην Πρυτανεία καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο. Στα πανό που είχαν αναρτήσει έγραφαν συνθήματα όπως: "Δώστε λεφτά για ΜΕΘ και Παιδεία. Όχι για καταστολή και τρομοκρατία". Επίσης, συγκεντρώνουν υπογραφές και ζητούν την στήριξη εργαζομένων στα πανεπιστήμια αλλά και από πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.