Απεργία των πλοηγών στα λιμάνια - Προβλήματα στις μεταφορές

Νέα 48ωρη απεργία κήρυξαν οι υπάλληλοι Εμπορικής Ναυτιλίας. Τι διεκδικούν.

Νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση για το ναυτικό προσωπικό της πλοηγικής υπηρεσίας, προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας.

H απεργία, που δημιουργεί πρόβλημα στην εμπορευματικές μεταφορές, κυρίως στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, άρχισε την Τετάρτη 27/01 στις 20.00 το βράδυ και λήγει την Παρασκευή 29/01 στις 8 το βράδυ.

Λόγω της απεργίας πολλά εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν έξω από τα λιμάνια, ενώ δεν αποκλείεται σήμερα Πέμπτη να υπάρξει και νέα δικαστική προσφυγή από τη διοίκηση του ΟΛΠ και του ΣΕΠ.

Οι συνδικαλιστές προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια, αμέσως μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά να κηρύξει παράνομη την 48ωρη απεργία του ναυτικού προσωπικού της πλοηγικής υπηρεσίας που είχε κηρύξει χθες η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα της ΠΟΥΕΝ, (Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας).

Σημειώνεται ότι δικαστικά είχε προσφύγει η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ζητώντας η απεργία να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική για μη τήρηση των σχετικών διαδικασιών και των προβλεπόμενων από το νόμο.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η απόσυρση του άρθρου 22 από το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας για την «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο», που αναμένεται να ψηφιστεί στη βουλή.

Σύμφωνα με αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας θα εκδίδουν στους πλοιάρχους κάποιων πλοίων Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate) και με αυτό οι πλοίαρχοι θα μπορούν να μπαίνουν στα λιμάνια της χώρας και να βγαίνουν από αυτά χωρίς τη συνδρομή πλοηγού.

"Συνεχίζουμε δυναμικά την απεργία με τη στήριξη πλήθους ναυτεργατικών σωματείων από όλους τους επαγγελματικούς χώρους της ναυτιλίας και ζητάμε από το υπουργείο Ναυτιλίας να αποσύρει το άρθρο 22 που θέτει άμεσους και ανυπολόγιστους κινδύνους για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα για το θαλάσσιο περιβάλλον τις λιμενικές εγκαταστάσεις και την εν γένει δημόσια και ιδιωτική περιουσία στη θάλασσα" αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας.