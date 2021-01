Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Αν ανοίξουν τα σχολεία, θα φτάσουμε τα 2000 κρούσματα

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Α.Δημόπουλος και ο καθηγητής του ΑΠΘ στον ΑΝΤ1 για τη δύσκολη «εξίσωση» του ανοίγματος των σχολείων και της αγοράς.

Για το ενδεχόμενο ανοίγματος Γυμνασίων – Λυκείων που τίθεται και πάλι στο «τραπέζι» της Επιτροπής και της κυβέρνησης μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος και ο καθηγητής του ΑΠΘ κ.Σαρηγιάννης.

Βάσει μοντέλου που έχει αναπτυχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οποίο προβλέπει την πορεία των κρουσμάτων, η παρούσα αύξηση ήταν «προβλεπόμενη», όμως «λίγο πιο ‘τσιμπημένη’ από αυτό που περιμέναμε», όπως είπε ο καθηγητής Σαρηγιάννης.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι, τον επόμενο μήνα θα φτάσουμε σε τετραψήφιο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων.

«Αν προχωρήσουμε με τα ανοίγματα που έχουμε σχεδιάσει και με την ύπαρξη της μετάλλαξης στην κοινότητα, υπάρχει πολύ σοβαρή αύξηση στα πάνω από 2000 μέσα στο Μάρτιο», προειδοποίησε ο καθηγητής, τονίζοντας ότι, «με τα σημερινά στοιχεία, ακόμα και με τη μετάλλαξη, δε θα φτάσουμε τόσο ψηλά».

Δημόπουλος: Προτεραιότητα στο άνοιγμα των σχολείων

«Θα έδινα προτεραιότητα στο άνοιγμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δήλωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Δημόπουλος, διευκρινίζοντας πως θα πρότεινε επίσης την τήρηση και αυστηροποίηση των μέτρων για το συνωστισμό έξω από τα σχολεία.

Χαρακτήρισε «δύσκολη εξίσωση» το άνοιγμα Γυμνασίων – Λυκείων ταυτόχρονα με την ανοιχτή αγορά, τόνισε όμως ότι «πρέπει να γίνει προτεραιοποίηση» και υπενθύμισε ότι και από πλευράς Πολιτείας έχει αναδειχθεί αυτή η προτεραιότητα.

«Μπορούν να αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσο αφορά στο συνωστισμό έξω από τα καταστήματα, σε μερικές μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες, ακόμα και αυξημένοι έλεγχοι για αυτές τις περιπτώσεις», πρότεινε ο καθηγητής προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία.

«Το θέμα είναι τα εμβόλια, είμαστε στις 20.000, πρέπει να φτάσουμε στις 40.000 ημερησίως, ώστε να αρχίσουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα», ξεκαθάρισε ο ίδιος και σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να κάνει περαιτέρω κινήσεις για την απόκτηση εμβολίων.

Τέλος, εξήγησε πως εγκρίθηκε η χρήση της πατέντας του εμβολίου και από άλλες εταιρείες, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως θα γίνει και στην περίπτωση της γαλλικής Sanofi, που θα συμβάλει στην παραγωγή του εμβολίου της Pfizer. «Πρόκειται για έκτακτη συνθήκη» είπε ο Α.Δημόπουλος καταλήγοντας ότι, «πρέπει να υπάρξουν εμβόλια σε όλο τον κόσμο» ώστε να νικηθεί η πανδημία.