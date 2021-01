Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης αθλήτριας: στον ανακριτή ο προπονητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τρεις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εκ των οποίων οι δύο αφορούν ανήλικο θύμα.

Εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που του καταλογίζονται καλείται να δώσει σήμερα στον ανακριτή, ο 38χρονος προπονητής που καταγγέλλεται για βιασμό αθλήτριας όταν αυτή ήταν 11 χρονών.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τρεις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εκ των οποίων οι δύο, σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του, αφορούν ανήλικο θύμα. Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια, πράξεις που αποτελούν βαριά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει δημόσια ο 38χρονος, δεν είχε ερωτική σχέση με τη σήμερα 20χρονη αθλήτρια, όταν εκείνη ήταν 11 χρονών, αλλά κάποια χρόνια αργότερα. Ισχυρίζεται, επίσης, ο κατηγορούμενος πως δεν υφίσταται θέμα βιασμού, καθώς σχετίστηκε ερωτικά με την θέληση της αθλήτριας η οποία μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος, ήθελε να φύγουν μαζί από το σπίτι της.

Η αθλήτρια, από πλευράς της, διαψεύδει με απόλυτο τρόπο τους ισχυρισμούς του και τον κατηγορεί ότι απειλούσε τη ζωή της και τη ζωή των δικών της, εάν μιλούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη αθλήτρια έδωσε κατάθεση στον εισαγγελέα, Νίκο Στεφανάτο και φέρεται να υποστηρίζει πως ο 38χρονος την βίασε ενόσω ήταν 11 ετών και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει ή θα καταστρέψει την οικογένεια της εάν μιλούσε για όσα συνέβαιναν.