Πέθανε η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Μαργαρίτα Παπαγεωργίου.

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Μαργαρίτα Παπαγεωργίου η οποία έγινε γνωστή από την ταινία του Νίκου Κούνδουρου “ο Δράκος” στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον αξέχαστο Ντίνο Ηλιόπουλο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέροντας ότι έφυγε άλλος ένα σπουδαίος ηθοποιός ο Χάρης Νάζος. Οι δυο ηθοποιοί πέθαναν την Κυριακή και το δυσάρεστο γεγονός έγινε γνωστό την Τετάρτη που κηδεύτηκαν.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε:

Μέσα στον καταιγισμό των γεγονότων που πλήττουν τον εύθραυστο κλάδο μας δύο άνθρωποι της θεατρικής οικογένειας μας έφυγαν την Κυριακή και το πληροφορήθηκαμε σήμερα την μέρα που κηδεύτηκαν. Ο αξιοπρεπέστατος συνεπής καλός ηθοποιός του θεάτρου μας Χάρης Ναζος ,γεννημένος το 37,που στάθηκε πλάι σαν γιος στους αλησμόνητους Τζόλυ Γαρμπή και Θόδωρο Μορίδη, κι η εμβληματική πρωταγωνίστρια του “Δράκου” του Κούνδουρου και της “Μαγικής Πόλης” , το μικρό κορίτσι Απ’ την “Θεία απ’ το Σικάγο” με την σύντομη αλλά σπουδαία καριέρα, που γεννήθηκε το 35,η υπέροχη Μαργαριτα Παπαγεωργίου έφυγαν από κοντά μας.. Είχα την τύχη να γνωρίσω και τους δυο από πολύ κοντά… Μια εποχή φεύγει μαζί τους…. Καλό ταξίδι αγαπημένοι μας της οικογένειας μας….Θα σας θυμόμαστε με αγάπη.