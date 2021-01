Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων

Σε τρία σκάφη επικεντρώνονται οι έρευνες. Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο μάρτυρας "κλειδί". Ολονύχτιες καταθέσεις. Τι λέει για τις έρευνες ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου Σήφη Βαλυράκη, μετά και την κατάθεση του μάρτυρα “κλειδί”, ο οποίος υποστηρίζει ότι είδε ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να πλησιάζει το φουσκωτό του πρώην Υπουργού, να ακολουθεί λεκτικός διαπληκτισμός και επικίνδυνες μανούβρες.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής στη θάλασσα της Εύβοιας. Αφηγήθηκε ό,τι είδε και άκουσε πριν σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση του Σήφη Βαλυράκη:

“Κατά την πορεία του, του έσβησε η μηχανή την πρώτη φορά. Το βάζει μπρος. Τη δεύτερη φορά πάλι του ξανασβήνει. Το ξαναβάζει μπρος και τον είχε πλησιάσει ήδη ένα επαγγελματικό σκάφος. Όταν ξεκίνησαν οι έντονες φωνές, από το αλιευτικό σκάφος ακούστηκε: “θα φωνάξω το Λιμεναρχείο”. Είδα το αλιευτικό σκάφος να τον φέρνει δυο σβούρες και από εκεί και πέρα το ένα σκάφος τράβηξε αριστερά και το άλλο δεξιά...” τόνισε στον ΑΝΤ1.

Η κατάθεση του μάρτυρα - κλειδί είναι αυτή που έκανε, από την πρώτη στιγμή, τη σύζυγο του Σήφη Βαλυράκη να καταγγείλει την εμπλοκή άλλου σκάφους στον θάνατο του συζύγου της. Μάλιστα από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε και με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ζητώντας να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Κάτι για το οποίο συμφώνησε και ο κ. Πλακιωτάκης.

Το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, Νίκος Κοκκάλας, τόνισε ότι γίνονται όλες οι ενδεδειγμένες προανακριτικές πράξεις, ώστε μετά την περάτωση της προανάκρισης να μην υπάρχουν ερωτηματικά και κενά.

Αποκάλυψε δε ότι συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων, ενώ εξετάζονται όλα τα σκάφη της περιοχής που σημειώθηκε το περιστατικό. “Τα σκάφη που ελλιμενίζονται κοντά στο σημείο είναι περίπου 30. Ο στόχος μας είναι αυτά τα σκάφη” είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το Λιμενικό ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σήφη Βαλυράκη πολύ αργότερα από την ώρα που ο ίδιος βγήκε με το σκάφος του και έτσι οι Αρχές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν άλλο σκάφος κοντά.

Την ίδια ώρα έρχεται στο φως και ακόμη μια μαρτυρία, η οποία εξετάζεται έαν περιγράφει μεταγενέστερη ίσως εικόνα του συμβάντος. Κανείς πάντως από τους δυο μάρτυρες δεν είδε τον Σήφη Βαλυράκη να πέφτει στη θάλασσα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο 78χρονος πολιτικός έπεσε στον νερό από τον έντονο κυματισμό που προκλήθηκε στο μικρό φουσκωτό του.

Η ύπαρξη των δύο διαφορετικών μαρτυριών που δίνουν διαφορετική εικόνα του περιστατικού - αν αποδειχθεί ότι αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα - τότε οι Αρχές θα πρέπει να καταφύγουν σε αποδεικτικά μέσα, όπως ενδεχόμενο DNA του πρώην Υπουργού σε προπέλα σκάφους - αν κάτι τέτοιο βρεθεί - ή ηλεκτρονικά ίχνη του τι συνέβη από τα όργανα πλοήγησης κάποιου σκάφους.

Εξάλλου, ο δικηγόρος της οικογένειας εκτίμησε ότι είναι απίθανο ο Σήφης Βαλυράκης να χτυπήθηκε από τη δική του προπέλα γιατί καθόταν στο μπαλόνι, άρα έπεσε στο πλάι, όπως είπε. “Αυτό θα πιστοποιηθεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Θα ταυτοποιηθεί και το είδος της προπέλας. Άλλωστε, για αυτό αναβλήθηκε και η κηδεία του” τόνισε ο κ. Σπύρου στον ΑΝΤ1. Όσο για τα κίνητρα του δράστη είπε ότι πιθανόν να έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του στάση και την ιδιοκτησιακή του αντίληψη για τη θάλασσα, που προκαλεί εχθρική στάση προς τους μη επαγγελματίες ψαράδες.