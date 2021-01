Κόσμος

Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό: Φωτιά και δεκάδες νεκροί (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα δύο οχήματα μετά τη σφοδρή σύγκρουση, σε δρόμο του Καμερούν.

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ακόμα 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, σε χωριό του Καμερούν.

Το φορτηγό που μετέφερε παράνομα καύσιμα έπεσε πάνω στο λεωφορείο με τους 70 επιβάτες.

Τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Εκατοντάδες άνθρωποι έσπευσαν στο σημείο για να δουν αν οι συγγενείς τους βρίσκονταν μεταξύ των θυμάτων.

Τα τροχαία είναι πολύ συνηθισμένα στο Καμερούν.

Η κυβέρνηση κατηγορεί τους οδηγούς για απρόσεκτη οδήγηση και κακής ποιότητας οχήματα, ενώ οι οδηγοί για την κακή κατάσταση των δρόμων.