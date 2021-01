Life

“The 2Night Show”: Το τηλεπαθητικό ζευγάρι που καθηλώνει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι το μοναδικό τηλεπαθητικό ζευγάρι στην Ελλάδα και ένα από τα οκτώ που υπάρχουν στον κόσμο. Μαζί στην σκηνή, αλλά και στην ζωή κάνουν το αδύνατο δυνατό.