Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστροναύτες έκαναν “βόλτα” έξω από Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (βίντεο)

Το «δωράκι» που τους πήγε το SpaceX τοποθέτησαν οι δύο αστροναύτες στο εξωτερικό του Διαστημικού Σταθμού.

Δύο αστροναύτες βγήκαν και περπάτησαν επί ώρες έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι δύο αστροναύτες φορώντας την κατάλληλη στολή εργάστηκαν για την εξωτερική πλατφόρμα πειραμάτων, βάζοντας καλώδια και ενεργοποιώντας υψηλής ταχύτητας κεραία.

Οι στολές τους λειτούργησαν με μπαταρίες, ενώ η παραμονή τους έξω από το Σταθμό ήταν 6,5 ώρες. Ο ένας από τους δύο, ο Μάικ Χόπκινς είναι βετεράνος, αφού έχει κάνει ακόμα δύο βόλτες στο διάστημα παραμένοντας εκεί για σχεδόν 13 ώρες, ενώ ο Βίκτορ Γκλόβερ, ο δεύτερος, περπάτησε για πρώτη φορά στο διάστημα.

Αυτό που στην ουσία έκαναν ήταν η σύνδεση πλατφόρμας που τους μετέφερε το SpaceX με την κάψουλά τους. Η πλατφόρμα «Βαρθολομαίο» (Bartolomeo) θα χρησιμοποιείται για μια σειρά εξωτερικών εργασιών, που θα αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας.