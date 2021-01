Κόσμος

Λιβύη: Δικαστήριο ακύρωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η απόφαση του λιβυκού δικαστηρίου για το μνημόνιο Σάρατζ με την Τουρκία.

Άκυρα κρίθηκαν από δικαστήριο της Λιβύης τα διατάγματα της κυβέρνησης Σάρατζ για τη στρατιωτική συνεργίας της χώρας με την Τουρκία και το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Όπως μεταδίδουν αραβικά Μέσα, το Εφετείο Al-Bayda εξέδωσε απόφαση υπέρ της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά την αγωγή που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Σώματος προκειμένου να κηρυχθεί άκυρο το τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

Την απόφαση δημοσιεύει και το κοινοβούλιο που έχει έδρα στην ανατολική Λιβύη.

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε το 2019 η Τουρκία με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών και την Άμυνα, έχει απορριφθεί από πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος και τα Αραβικά Εμιράτα.