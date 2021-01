Κοινωνία

Υγειονομικοί: συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από νοσοκομεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους δρόμους τα Σωματεία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και η ΠΟΕΔΗΝ. Ποια τα αιτήματά τους.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις πύλες των Νοσοκομείων και στα Γραφεία των Υγειονομικών Περιφερειών πραγματοποιούν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και η ΠΟΕΔΗΝ.

Ήδη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, ενώ έκλεισαν τα δυο ρεύματα ανόδου της Κηφισίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι έχουν προαναγγείλει αποκλεισμό και πορεία στη Λεωφόρο Κηφιασίας, με την παρουσία άνω των 100 ατόμων, παρά τη σχετική απαγόρευση από την ΕΛΑΣ.

Στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται συγκέντρωση στη Θηβών στο ύψος του νοσοκομείου Νίκαιας και μετά πορεία.

Οι ίδιοι ζητούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, τον χαρακτηρισμό του θανάτου ή βαριάς αναπηρίας από κορονοϊό των εργαζόμενων σε Υγειονομικές και Προνοιακές Μονάδες ως εργατικό ατύχημα για την αποκατάσταση των οικογενειών τους ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς στον υγειονομικό πόλεμο κατά του κορονοϊού και την απομάκρυνση των εμβολιαστικών κέντρων από τα νοσοκομεία.