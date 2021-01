Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος: αναπόφευκτο το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού

Ο κίνδυνος για το σύστημα υγείας είναι μεγάλος γιατί οι νοσηλείες δε θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση, υπογράμμισε ο Ν. Καπραβέλος.

Ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπραβέλος», εξέφρασε την ανησυχία του για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Θέμα 104,6», σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, «ένα τρίτο κύμα είναι αναπόφευκτο», τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο (Φεβρουάριος-Μάρτιος), αναπτύσσονται περισσότεροι οι ιοί. Σε αυτό βοηθού οι καιρικές συνθήκες όπως εξήγησε αλλά και η χαμηλή ανοσία του πληθυσμού και επιπλέον ο χαμηλός ρυθμός εμβολίων.

Τόνισε, ότι μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο κίνδυνος για το Σύστημα Υγείας είναι μεγάλος. Και αυτό, όπως εξήγησε, διότι ήδη οι νοσηλείες δεν ξεκινούν από μηδενική βάση, αντιθέτως. Ενώ εξέφρασε ιδιαιτέρως την αγωνία του για την Αττική. Φάνηκε αντίθετος στο να ανοίξουν από Δευτέρα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Όπως είπε, οι εικόνες συνωστισμού στα καταστήματα στην Ερμού αλλά και στη Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι διαδηλώσεις που γίνονται είναι κάτι που τον στεναχωρεί, αλλά και τον αγχώνει. Υπογράμμισε πως μόνο όσοι έζησαν από κοντά τις νοσηλείες και τα όσα είδαν στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας αναλογίζονται το μέγεθος του προβλήματος.

Ο κ. Καπραβέλος, αναφέρθηκε και στις μεταλλάξεις του ιού, που όπως είπε κάποια ύποπτα κρούσματα εντοπίζονται και στη βόρεια Ελλάδα. Δεν έκρυψε την ανησυχία του και για αυτό, λέγοντας ότι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να είναι περισσότερο μολυσματικές και μεταδοτικές. Ενώ υπογράμμισε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος αν συνεχιστούν οι μεταλλάξεις να μη λειτουργήσει το εμβόλιο και να πρέπει να σταματήσει η χορήγηση του μέχρι να τροποποιηθεί.