Μπέρνι Σάντερς: Ξεπούλησε τα αντικείμενα με την viral φωτογραφία

Το ποσό που συγκέντρωσε ο γερουσιαστής που έδωσε και μια υπόσχεση

Ο αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα διατεθεί σε οργάνωση αρωγής το ποσό των 1,8 εκατ. δολαρίων που συγκεντρώθηκε χάρη στην πώληση προϊόντων με το διάσημο πλέον φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται μόνος, καθισμένος σε καρέκλα, φορώντας χειρουργική μάσκα, χακί μπουφάν και χοντρά πλεκτά μάλλινα γάντια, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Το στιγμιότυπο, που απαθανάτισε ο φωτοειδησεογράφος Μπρένταν Σμιαλόουσκι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενέπνευσε χιλιάδες χιουμοριστικά φωτομοντάζ σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τον προοδευτικό πολιτικό — πρώην διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών ώστε να είναι ο υποψήφιός τους για την προεδρία —, που εκφράζεται συχνά με τόνο παθιασμένο και έχει συχνά ύφος βλοσυρό, σε κάτι σαν σταρ του Twitter.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ προτίμησε να αξιοποιήσει τον θόρυβο που προκάλεσε η viral φωτογραφία για να συγκεντρώσει 1,8 εκατ. δολάρια «μέσα σε πέντε ημέρες», ποσό που όπως είχε προαναγγείλει θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στην πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Πούλησε διάφορα προϊόντα με τη φωτογραφία του στην ορκωμοσία του Δημοκρατικού νέου προέδρου την 20ή Ιανουαρίου.

Μπλουζάκια, πουλόβερ και διάφορα άλλα είδη με τη φωτογραφία άρχισαν να διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο του γερουσιαστή το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου — όλο το στοκ εξαντλήθηκε σε τριάντα λεπτά. Προστέθηκαν νέα προϊόντα το Σαββατοκύριακο: είχαν πουληθεί όλα το πρωί της Δευτέρας, εξήγησε ο κ. Σάντερς σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η Τζέιν», η σύζυγός του, «και εγώ είμαστε εντυπωσιασμένοι από τη δημιουργικότητα που έδειξε τόσος πολύς κόσμος και περιχαρείς που μπορέσαμε να βοηθήσουμε κατοίκους του Βερμόντ που το έχουν ανάγκη», πρόσθεσε.

Όμως το ποσό αυτό «δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο του Κογκρέσου», κατά συνέπεια «θα κάνω ό,τι μπορώ στην Ουάσινγκτον για να εξασφαλίσω πως οι εργαζόμενοι στο Βερμόντ και σ’ όλη τη χώρα θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της χειρότερης κρίσης που έχουμε ζήσει μετά τη Μεγάλη Ύφεση», πρόσθεσε ο γερουσιαστής, που αυτοχαρακτηρίζεται δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Το Getty Images, το φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο που διανέμει τις φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου στις ΗΠΑ, κατόπιν συμφωνίας «θα δωρίσει τα έσοδα» από τις πωλήσεις στην οργάνωση αρωγής Meals on Wheels («Γεύματα σε τροχούς»), η οποία διανέμει γεύματα σε ηλικιωμένους με χαμηλά εισοδήματα.

Ο Μπρένταν Σμιαλόουσκι βρήκε «εντυπωσιακό» το πώς εξελίχθηκε η φωτογραφία που πήρε και «όλες τις παραλλαγές της».

«Όταν τράβαγα τη φωτογραφία, μου φάνηκε ωραία στιγμή, που άξιζε μερικά στιγμιότυπα», συνέχισε. «Αν και ποτέ δεν περιμένω, ούτε επιδιώκω, η δουλειά μου να γίνει viral ή να μετατραπεί σε μιμίδια», χιουμοριστικά φωτομοντάζ, η εξέλιξη της συγκεκριμένης φωτογραφίας «δεν με εξέπληξε», με την έννοια ότι οι χρήστες των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης «είναι απρόβλεπτοι». Το διαδίκτυο του φαίνεται «σαν άγριο ζώο»: είναι «δύσκολο να προβλέψεις τι θα κάνει και δύσκολο να το τιθασεύσεις».