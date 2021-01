Life

“Η Φαμίλια”: Φαντάσματα στο σπίτι των Αρμαούσηδων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η Φαμίλια" συνειδητοποιεί ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Μήπως έχουν πάθει ομαδική παράκρουση; Μήπως να μετακομίσουν; Ή μήπως να καλέσουν κάποιον «ειδικό». Η συνέχεια επί της οθόνης...

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ:

«ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ»

Στο σπίτι των Αρμαούσηδων συμβαίνουν... ανεξήγητα πράγματα!

Αντικείμενα μετακινούνται από μόνα τους, φώτα τρεμοπαίζουν, συσκευές ανάβουν, φωνές ακούγονται και όλοι φρικάρουν! Συνειδητοποιούν ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο και δεν ξέρουν από πού να φύγουν!

Μήπως έχουν πάθει όλοι ομαδική παράκρουση; Μήπως να μετακομίσουν χθες; Ή μήπως να καλέσουν κάποιον «ειδικό» να τους πει ποιο φάντασμα τους τρομοκρατεί και τι μπορούν να κάνουν;

Τα παιδιά φαίνονται πιο ψύχραιμα και έχουν μια καλύτερη ιδέα για να γλιτώσουν από το... στοιχειό! Τι έχει να πει ο ψυχολόγος για όλα αυτά και τι θα κάνουν ο Γιάννης και η Μαίρη για να επιστρέψει η κανονικότητα στο σπίτι τους; Αν επιστρέψει ποτέ, μετά απ’ αυτό! Μπουυυυ!

GUEST: ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Gallery