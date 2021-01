Οικονομία

Έξοδος στις αγορές: έσπασε όλα τα ρεκόρ το 10ετές ομόλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ άλλων, νέο ιστορικό χαμηλό για το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

Ποδαρικό με το δεξί έκανε το Ελληνικό Δημόσιο στην πρώτη του έξοδο στις αγορές για το 2021 με την έκδοση 10ετούς ομολόγου. Οι προσφορές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, το επιτόκιο ήταν χαμηλότερο από κάθε άλλη φορά αλλά και η ποιότητα των επενδυτών παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου, η Ελλάδα άντλησε 3,5 δισ. ευρώ, με απόδοση στο 0,807%. Η προσφορές υπερκάλυψαν κατά 9 φορές την τελική έκδοση. Το επιτόκιο ύψους 0,807% αποτελεί ιστορικό χαμηλό όχι μόνο σε σχέση με αντίστοιχες εκδόσεις 10ετών ομολόγων αλλά και για οποιαδήποτε άλλη διάρκεια ομολόγου στην οποία έχει προβεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Από τη στιγμή που άνοιξε το βιβλίο προσφορών, χθες το πρωί, μέσα σε λίγη ώρα οι προσφορές από επενδυτές είχαν ανέλθει στα 22 δισ. ευρώ ενώ γύρω στις 11 το πρωί είχαν ανέβει στα 25 δισ. ευρώ. Όταν έκλεισε το βιβλίο προσφορών οι προσφορές είχαν φτάσει στα 29 δισ. ευρώ.

Για ακόμα μια φορά ιδιαίτερη σημασία έχει και η ποιότητα των επενδυτών η οποία παρέμεινε υψηλή. Με περισσότερους από 300 υποψήφιους επενδυτές, μόλις το 7% ήταν από την Ελλάδα ενώ ακόμα χαμηλότερο ήταν τα hedge funds που έφτασαν στο 5%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι :

Το 57% των προσφορών προήλθε από διαχειριστές κεφαλαίων

Το 28% από τράπεζες

Το 7% από συνταξιοδοτικά ταμεία.

«Σπάει μια σειρά από ρεκόρ για τη Ελληνική Δημοκρατία, φέρνοντας το χαμηλότερο κουπόνι ποτέ για την Ελλάδα στα 10ετή και επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών ποτέ για τον δανεισμό της χώρας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες στης έκδοσης.

Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των επενδυτών το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονταν :

30% από τη Μεγάλη Βρετανία

13% από τη Γαλλία

Αναφερόμενος στην συγκεκριμένη έκδοση, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι «είναι η πέμπτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, που η χώρα αντλεί με επιτυχία πόρους από τις αγορές. Και το έπραξε με νέο ιστορικό χαμηλό ως προς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως διάρκειας».

Με τα 3,5 δισ. ευρώ που δανείστηκε χθες η Ελλάδα από τις αγορές, ενισχύονται περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, αυξάνοντας τα σε περίπου 36 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό πλησιάζει πλέον πολύ κοντά στα ταμειακά διαθέσιμα που είχε η χώρα μας στην έναρξη της πανδημίας το Μάρτιο του 2020.

Πηγή: naftemporiki.gr