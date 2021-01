Τοπικά Νέα

Έκρυψε την ηρωίνη στο σασί (εικόνες)

Όσο «βαθιά» κι αν έβαλε το φορτίο του, τελικά ο άνδρας συνελήφθη.

Σε ειδική κρύπτη, στο σασί του αυτοκινήτου και μέσα στον εφεδρικό τροχό, μετέφερε 55χρονος πάνω από 6,5 κιλά ηρωίνης.

Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης (στροφή Ωραιοκάστρου), ενώ από την αστυνομία χαρακτηρίζεται ως «μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών».

Η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται ότι είχε πληροφορίες για τη δράση του και το απόγευμα της Τετάρτης ακολούθησε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13 δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρος 6 κιλών και 520 γραμμαρίων.

Ο 55χρονος οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.