Συνταγές

Τάρτα με γραβιέρα, μανιτάρια και απάκι από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλμυρή τάρτα για να... γλείφετε τα δάχτυλά σας,