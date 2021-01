Πολιτική

Στα Κατεχόμενα ο Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Τατάρ και την διαπραγματευτική του ομάδα πριν από την πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες το βράδυ ο τουρκοκύπριος ηγέτης με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον Τατάρ να ενημερώνει τον Ερντογάν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.



Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ ευχαρίστησε τον Ταγίπ Ερντογάν για τις 20.000 δόσεις του εμβολίου Sinovac που αναμένεται να φτάσουν εντός της ημέρας σήμερα στα Κατεχόμενα με ασθενοφόρο αεροσκάφος.



Στο μεταξύ η ιστοσελίδα MavivatanKibris δημοσιεύει ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα επισκεφθεί στις 2 Φεβρουαρίου τα Κατεχόμενα για να συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη και την διαπραγματευτική του ομάδα πριν από την πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό.