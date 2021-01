Κοινωνία

Της άρπαξε τα λεφτά προσποιούμενος τον τραπεζικό υπάλληλο

Πώς κατάφερε να αποσπάσει τις οικονομίες μίας γυναίκας ο άνδρας.

Τον υπάλληλο τραπεζικού ιδρύματος προσποιήθηκε χθες το πρωί αλλοδαπός, προκειμένου να αποσπάσει από ανυποψίαστη γυναίκα το ποσό των 8.600 ευρώ.

Ο άνδρας παρουσίασε ψευδή στοιχεία για να πείσει τη γυναίκα να του καταβάλει τα χρήματα σε λογαριασμό που της υπέδειξε.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, οι οποίοι μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι ο λογαριασμός ανήκει στον αλλοδαπό και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, ενώ η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με αφορμή το συμβάν και με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους, σε ανακοίνωσή της, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις που, μέσω τηλεφώνου, άγνωστα άτομα (που παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι φορέων ή υπάλληλοι υπηρεσιών), ζητούν την καταβολή χρηματικών ποσών ή την παροχή στοιχείων λογαριασμών ή κωδικών για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Επίσης, καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούν τέτοιες συμπεριφορές, παραπέμποντας για συμβουλές σχετικά με την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη».