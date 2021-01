Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από την ελληνοαιγυπτιακή συνεκπαίδευση

Συνεκπαίδευση της φρεγάτας "Ύδρα" του Πολεμικού Ναυτικού με την αιγυπτιακή φρεγάτα "Taba" στην Αλεξάνδρεια.

Η φρεγάτα «Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε συνεκπαίδευση με τη φρεγάτα Taba της Αιγύπτου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας. Όπως ανακοινώθηκε, η ελληνική φρεγάτα κατέπλευσε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στις 26 Φεβρουαρίου και, χθες, Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, προχώρησε στην κοινή άσκηση με την αιγυπτιακή φρεγάτα.

Η συνεκπαίδευση έλαβε χώρα μετά την επίσημη επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στην Αίγυπτο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυτική συνεργασία προστίθεται στο ήδη εκτενές πρόγραμμα κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Αιγύπτου που υλοποιεί και σε στρατιωτικό επίπεδο την ύψιστη προτεραιότητα και των δύο χωρών. Στόχος των δύο χωρών είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η συνεκπαίδευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της συνεργασίας μονάδων Ελλάδας και Αιγύπτου καθώς και στην ενίσχυση της ναυτικής τους παρουσίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.